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15:51 (мск), источник: Vesti.kz

20-летняя теннисистка из Казахстана выиграла сет 6:0 и вышла в полуфинал турнира WTA

Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира WTA Luxembourg Open, который проходит в Люксембурге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В четвертьфинальном матче 20-летняя представительница Казахстана встречалась с немецкой теннисисткой Лаурой Зигмунд, которую в первом сете за 21 минуту разгромила со счетом 6:0, а во втором обыграла — 6:4.

Стоит отметить, что в рейтинге WTA Рыбакина располагается на 43-й строчке, а 31-летняя Зигмунд — является 79 ракеткой мира. Счет личных противостояний стал 2:0 в пользу представительницы Казахстана.

За выход в финал турнира Рыбакина сыграет с победительницей матча между пуэрториканкой Моникой Пуиг и действующей победительницей Luxembourg Open немкой Юлией Гергес.

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