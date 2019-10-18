20-летняя теннисистка из Казахстана выиграла сет 6:0 и вышла в полуфинал турнира WTA

В четвертьфинальном матче 20-летняя представительница Казахстана встречалась с немецкой теннисисткой Лаурой Зигмунд, которую в первом сете за 21 минуту разгромила со счетом 6:0, а во втором обыграла — 6:4.

Стоит отметить, что в рейтинге WTA Рыбакина располагается на 43-й строчке, а 31-летняя Зигмунд — является 79 ракеткой мира. Счет личных противостояний стал 2:0 в пользу представительницы Казахстана.