Россиянин Рублев сыграет с Чиличем в полуфинале теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля»

Источник: РИА "Новости"

21-летний россиянин оказался сильнее со счетом 6:2, 6:3. Соперники встретились впервые. В полуфинале шестой сеяный турнира сыграет с хорватом Марином Чиличем (3), который в четвертьфинале обыграл француза Жереми Шарди.

Читайте также Действующий победитель Кубка Кремля Хачанов не сумел выйти в полуфинал турнира

Рублев занимает 31-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету один титул на турнирах ATP. Высшим достижением Рублева на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинале Открытого чемпионата США (2017).

24-летний Милоевич в мировом рейтинге идет на 164-й строчке. Наивысшим достижением серба на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг на Открытом чемпионате США (2018).