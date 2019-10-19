Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Флорида Пантерз
Колорадо Эвеланш
31
Хоккей. НХЛ
перерыв
Питтсбург Пингвинз
Даллас Старз
00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Рейнджерс
21
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго Блэкхокс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Каролина Харрикейнз
Футбол. Зарубежный
18.10
Гранада
Осасуна
10
Футбол. Зарубежный
18.10
Ницца
ПСЖ
14
Футбол. Зарубежный
18.10
Айнтрахт Ф
Байер
30
Футбол. Первый дивизион
09:00
Луч
Енисей
Футбол. Первый дивизион
09:00
СКА-Хабаровск
Томь
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Северсталь
Хоккей. КХЛ
10:00
Куньлунь
ХК Динамо
Футбол. Премьер-лига
18.10
Ахмат
Локомотив
02
Хоккей. КХЛ
18.10
Сочи
Сибирь
14
Хоккей. КХЛ
18.10
Автомобилист
Авангард
13
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тамбов
Урал
Футбол. Зарубежный
14:00
Эйбар
Барселона
Футбол. Зарубежный
14:30
Эвертон
Вест Хэм Юнайтед
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Ак Барс
Все события
Фоторепортажи
18Кокорин и Мамаев: 11 лет дружбы
18Тренер ЦСКА, защитник «Спартака», легенда сборной России
18 октября, источник: ТАСС

Россиянин Рублев сыграет с Чиличем в полуфинале теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля»

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев переиграл серба Николу Милоевича в четвертьфинальном матче теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля». Юбилейный, 30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца «Крылатское» в Москве.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

21-летний россиянин оказался сильнее со счетом 6:2, 6:3. Соперники встретились впервые. В полуфинале шестой сеяный турнира сыграет с хорватом Марином Чиличем (3), который в четвертьфинале обыграл француза Жереми Шарди.

Читайте также
Действующий победитель Кубка Кремля Хачанов не сумел выйти в полуфинал турнира

Рублев занимает 31-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету один титул на турнирах ATP. Высшим достижением Рублева на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинале Открытого чемпионата США (2017).

24-летний Милоевич в мировом рейтинге идет на 164-й строчке. Наивысшим достижением серба на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг на Открытом чемпионате США (2018).

Турнир завершится 20 октября. Общий призовой фонд составляет $1,955 млн, победитель мужского турнира получит 250 очков. В прошлом году турнир в мужском одиночном разряде выиграл россиянин Карен Хачанов, который ранее в пятницу проиграл итальянцу Андреасу Сеппи (3:6, 6:3, 3:6).

Читайте также
 Хабиб Нурмагомедов сам назвал имя будущего соперника
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
«Локомотив» одержал пятую победу подряд в чемпионате России
Команды России и Косова будут разводиться в турнирах УЕФА
«Зенит» одержал первую в своей истории победу в Евролиге
Ла Лига: «Ман Сити» и ПСЖ должны быть исключены из еврокубков
Овечкин допустил, что может завершить выступления в НХЛ
Месси: Многие игроки «Барселоны» не хотели возвращения Неймара
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь