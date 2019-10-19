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08:56 (мск), источник: ТАСС

Теннисист Хачанов хочет, чтобы Рублев стал победителем «ВТБ Кубка Кремля»

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов хочет, чтобы Андрей Рублев стал победителем проходящего в Москве «ВТБ Кубка Кремля». Об этом он заявил журналистам.

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Источник: Reuters

В пятницу 21-летний Рублев победил в четвертьфинале серба Николы Милоевича. В полуфинале шестой сеяный турнира сыграет с хорватом Марином Чиличем (3).

«Я буду за Рублева болеть, очень хочу, чтобы он выиграл», — сказал Хачанов.

Хачанов (2) в пятницу проиграл итальянцу Андреасу Сеппи. «Тяжело сказать, из-за чего именно я проиграл. В ключевые моменты я ошибался, не доигрывал. Сеппи же вел с брейком. Не знаю, нет объяснения каким-то вещам, теннис — загадочный вид спорта».

Рублев занимает 31-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету один титул на турнирах ATP. Высшим достижением Рублева на турнирах серии Большого шлема является выход в ¼ финала Открытого чемпионата США (2017).

Турнир завершится 20 октября. Общий призовой фонд составляет $1,955 млн, победитель мужского турнира получит 250 рейтинговых очков.

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