Теннисист Хачанов хочет, чтобы Рублев стал победителем «ВТБ Кубка Кремля»

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В пятницу 21-летний Рублев победил в четвертьфинале серба Николы Милоевича. В полуфинале шестой сеяный турнира сыграет с хорватом Марином Чиличем (3).

«Я буду за Рублева болеть, очень хочу, чтобы он выиграл», — сказал Хачанов.

Хачанов (2) в пятницу проиграл итальянцу Андреасу Сеппи. «Тяжело сказать, из-за чего именно я проиграл. В ключевые моменты я ошибался, не доигрывал. Сеппи же вел с брейком. Не знаю, нет объяснения каким-то вещам, теннис — загадочный вид спорта».

Рублев занимает 31-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету один титул на турнирах ATP. Высшим достижением Рублева на турнирах серии Большого шлема является выход в ¼ финала Открытого чемпионата США (2017).