Определились все участницы Итогового турнира WTA

Источник: РИА "Новости"

В субботу Бенчич обыграла француженку Кристину Младенович и вышла в финал турнира «ВТБ Кубок Кремля». Этот результат позволил ей квалифицироваться на Итоговый турнир WTA.

Ранее участие в Итоговом турнире WTA обеспечили австралийка Эшли Барти, представительницы Чехии Каролина Плишкова и Петра Квитова, японка Наоми Осака, румынка Симона Халеп, канадка Бьянка Андрееску и украинка Элина Свитолина. Участницы будут разделены на две группы. По две лучшие спортсменки из каждого квартета выйдут в полуфинал.