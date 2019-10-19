Теннисистка Бенчич вышла в финал Кубка Кремля и квалифицировалась на Итоговый турнир WTA

Источник: AP 2019

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 22-летней Бенчич. Теннисистки встречались в пятый раз, во второй раз победу одержала Бенчич. В финале турнира швейцарская теннисистка, посеянная на «ВТБ Кубке Кремля» под третьим номером, сыграет с победительницей матча между россиянкой Анастасией Павлюченковой и чешкой Каролиной Муховой, который состоится позднее в субботу.

Читайте также Кристина Младенович вышла в полуфинал Кубка Кремля

Бенчич занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 10-ю строчку, на ее счету три титула WTA. Ее высшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал на Открытом чемпионате США (2019). Благодаря выходу в финал «ВТБ Кубка Кремля» швейцарка квалифицировалась на Итоговой турнир WTA, который пройдет китайском Шэньчжэне с 27 октября по 3 ноября. Бенчич стала последней теннисисткой, отобравшейся на Итоговый турнир.

26-летняя Младенович в рейтинге WTA занимает 45-е место, в ее активе один титул ассоциации. На турнирах серии Большого шлема ее высшим достижением является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2017) и Открытого чемпионата США (2015).