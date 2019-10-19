Блинкова проиграла Остапенко в полуфинале турнира в Люксембурге

Блинкова проиграла Остапенко в полуфинале турнира в Люксембурге

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Россиянка Анна Блинкова не смогла пробиться в финал турнира в Люксембурге, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.