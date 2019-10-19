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7Тедеско в «Спартаке» дебютировал с нулей
18:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Блинкова проиграла Остапенко в полуфинале турнира в Люксембурге

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Россиянка Анна Блинкова не смогла пробиться в финал турнира в Люксембурге, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

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Источник: Спорт РИА Новости

В полуфинале Блинкова (8-я сеяная) уступила латвийке Елене Остапенко со счетом 6:3, 3:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 51 минуту.

Во втором полуфинале сыграют Юлия Гергес (Германия, 2) и Елена Рыбакина (Казахстан, 3).

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