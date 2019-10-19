Умер российский теннисист Александр Волков. Ему было 52

Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Метц
Нант
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Брест
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Амьен
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нью-Джерси Дэвилз
Ванкувер Кэнакс
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия Д
Боруссия М
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хетафе
Леганес
10
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Мальорка
Реал
Хоккей. НХЛ
22:00
Сент-Луис Блюз
Монреаль Канадиенс
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Ростов
61
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Верона
20
Футбол. Зарубежный
18:30
Лион
Дижон
00
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Нефтехимик
10
Футбол. Первый дивизион
18:00
Торпедо М
Чертаново
01
Футбол. Первый дивизион
17:00
Армавир
Ротор
00
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Шинник
04
Футбол. Первый дивизион
17:00
Чайка
Спартак-2
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Ньюкасл Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Брайтон & Хоув
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Норвич
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Бернли
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Уотфорд
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Саутгемптон
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Атлетико
Валенсия
11
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Трактор
30
Хоккей. КХЛ
17:00
Йокерит
Торпедо
ОТ
34
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Рубин
00
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Вольфсбург
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Герта
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д
Майнц
10
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Бавария
22
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Фрайбург
20
Хоккей. НХЛ
20.10
Аризона Койотс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
20.10
Торонто Мэйпл Ливз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
20.10
Тампа-Бэй Лайтнинг
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
20.10
Филадельфия Флайерз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
20.10
Питтсбург Пингвинз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
20.10
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Йорк Айлендерс
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио
Аталанта
33
Хоккей. НХЛ
20.10
Нэшвилл Предаторз
Флорида Пантерз
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К
Текстильщик
21
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород
Химки
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Мордовия
Краснодар-2
03
Футбол. Зарубежный
14:30
Эвертон
Вест Хэм Юнайтед
20
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Ак Барс
31
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тамбов
Урал
12
Футбол. Зарубежный
14:00
Эйбар
Барселона
03
Хоккей. НХЛ
20.10
Лос-Анджелес Кингз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
20.10
Сан-Хосе Шаркс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Северсталь
53
Хоккей. КХЛ
10:00
Куньлунь
ХК Динамо
12
Футбол. Первый дивизион
09:00
Луч
Енисей
01
Футбол. Первый дивизион
09:00
СКА-Хабаровск
Томь
11
Все события
Фоторепортажи
5Тихонов и «Спартак». Капитан народной команды
7Тедеско в «Спартаке» дебютировал с нулей
18:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Умер российский теннисист Александр Волков. Ему было 52

Евгений Кафельников сообщил о кончине бывшего партнера по сборной. Причины смерти не называются.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

«Ушла эпоха»

Шокирующую новость в день полуфиналов «ВТБ Кубка Кремля» сообщил олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Он опубликовал в своем Twitter снимок бывшего партнера по сборной Александра Волкова с душераздирающей подписью: «В это невозможно поверить!!! Я всегда буду помнить твою жизнерадостную улыбку и наши матчи за сборную команду в Кубке Дэвиса… Покойся с миром мой друг».

Во время загрузки произошла ошибка.

На многочисленные вопросы подписчиков, почему и как такое могло произойти, Кафельников не ответил.

Чуть позже твит на ту же тему опубликовала и экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе. «Пожалуйста, скажите, что это неправда», — написала она под фотографией Волкова.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Позвонили товарищи и сказали, что такое произошло. Ужасная новость и утрата. Ушла целая эпоха», — сказал ТАСС Марат Сафин, с которым Волков работал в качестве тренера.

Три титула, Кубок Дэвиса

Александру Волкову было всего 52 года.

Он родился и вырос в Калининграде и начал карьеру в 1988 году. На US Open-90 Волков в первом круге переиграл первую ракетку мира Стефана Эдберга. Свой первый титул он добыл в Милане в 1991 году. На Уимблдоне тем же летом россиянин при счете 5:3 в решающей партии подавал на матч с Михалем Штихом, но из-за досадной случайности не смог заработать матчбол. В итоге он отдал матч сопернику и не упустил путевку в четвертьфинал. Немец тогда взял свой единственный «Шлем». В сезоне-93 Волков выиграл турнир в Окленде, а в первом круге «Кубка Кремля» того же года переиграл Бьорна Борга. Позже оказалось, что это был последний матч в карьере великого шведа. На московском турнире в 1994-м Волков добыл свой третий и последний титул. Его лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» был прорыв в полуфинал US Open -93, где он уступил только Питу Сампрасу.

Больше всего болельщикам, а не только Кафельникову, запомнились матчи Волкова в Кубке Дэвиса. Боец старой гвардии приносил России важные победы. Так, в первом раунде розыгрыша-94 Волков переиграл австралийца Патрика Рафтера, осенью в первом матче полуфинале Германия — Россия в Гамбурге — Михаэля Штиха. А в финале того же года бился с тем же Эдбергом до 6:8 в решающем сете.

Тренер Сафина

Калининградский левша завершил карьеру в 1998 году. Через пару лет стал генеральным директором «Кубка Кремля», а весной 2000-го начал работать в качестве тренера с Маратом Сафиным. Именно под его руководством 20-летний теннисист победил на US Open. Позже Волков стал тренером мужской и женской сборных России в Кубках Дэвиса и федерации. В 2006-м он вернулся в команду Сафина в качестве личного тренера, но сотрудничество не продлилось и года. В последнее время Волков жил в Калининграде, но о нем мало что было слышно.

 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
«Барселона» разгромила «Эйбар» в матче чемпионата Испании
«Челси» вышел на третье место в АПЛ
Тедеско уже меняет «Спартак». Результат сейчас не важен
Россия потеряла максимальную квоту на Кубке мира по биатлону
Павлюченкова вышла в финал «ВТБ Кубка Кремля»
«Зеленое дерби» — лучшее в КХЛ. Супер-хоккей и драка капитанов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь