Умер российский теннисист Александр Волков. Ему было 52

Источник: Спорт-Экспресс

«Ушла эпоха»

Шокирующую новость в день полуфиналов «ВТБ Кубка Кремля» сообщил олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Он опубликовал в своем Twitter снимок бывшего партнера по сборной Александра Волкова с душераздирающей подписью: «В это невозможно поверить!!! Я всегда буду помнить твою жизнерадостную улыбку и наши матчи за сборную команду в Кубке Дэвиса… Покойся с миром мой друг».

На многочисленные вопросы подписчиков, почему и как такое могло произойти, Кафельников не ответил.

Чуть позже твит на ту же тему опубликовала и экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе. «Пожалуйста, скажите, что это неправда», — написала она под фотографией Волкова.

«Позвонили товарищи и сказали, что такое произошло. Ужасная новость и утрата. Ушла целая эпоха», — сказал ТАСС Марат Сафин, с которым Волков работал в качестве тренера.

Три титула, Кубок Дэвиса

Александру Волкову было всего 52 года.

Он родился и вырос в Калининграде и начал карьеру в 1988 году. На US Open-90 Волков в первом круге переиграл первую ракетку мира Стефана Эдберга. Свой первый титул он добыл в Милане в 1991 году. На Уимблдоне тем же летом россиянин при счете 5:3 в решающей партии подавал на матч с Михалем Штихом, но из-за досадной случайности не смог заработать матчбол. В итоге он отдал матч сопернику и не упустил путевку в четвертьфинал. Немец тогда взял свой единственный «Шлем». В сезоне-93 Волков выиграл турнир в Окленде, а в первом круге «Кубка Кремля» того же года переиграл Бьорна Борга. Позже оказалось, что это был последний матч в карьере великого шведа. На московском турнире в 1994-м Волков добыл свой третий и последний титул. Его лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» был прорыв в полуфинал US Open -93, где он уступил только Питу Сампрасу.

Больше всего болельщикам, а не только Кафельникову, запомнились матчи Волкова в Кубке Дэвиса. Боец старой гвардии приносил России важные победы. Так, в первом раунде розыгрыша-94 Волков переиграл австралийца Патрика Рафтера, осенью в первом матче полуфинале Германия — Россия в Гамбурге — Михаэля Штиха. А в финале того же года бился с тем же Эдбергом до 6:8 в решающем сете.

Тренер Сафина