Умер российский теннисист Александр Волков. Ему было 52
Евгений Кафельников сообщил о кончине бывшего партнера по сборной. Причины смерти не называются.
Евгений Кафельников сообщил о кончине бывшего партнера по сборной. Причины смерти не называются.
Шокирующую новость в день полуфиналов «ВТБ Кубка Кремля» сообщил олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Он опубликовал в своем Twitter снимок бывшего партнера по сборной Александра Волкова с душераздирающей подписью: «В это невозможно поверить!!! Я всегда буду помнить твою жизнерадостную улыбку и наши матчи за сборную команду в Кубке Дэвиса… Покойся с миром мой друг».
На многочисленные вопросы подписчиков, почему и как такое могло произойти, Кафельников не ответил.
Чуть позже твит на ту же тему опубликовала и
«Позвонили товарищи и сказали, что такое произошло. Ужасная новость и утрата. Ушла целая эпоха», — сказал ТАСС Марат Сафин, с которым Волков работал в качестве тренера.
Александру Волкову было всего 52 года.
Он родился и вырос в Калининграде и начал карьеру в 1988 году. На US Open-90 Волков в первом круге переиграл первую ракетку мира Стефана Эдберга. Свой первый титул он добыл в Милане в 1991 году. На Уимблдоне тем же летом россиянин при счете 5:3 в решающей партии подавал на матч с Михалем Штихом, но
Больше всего болельщикам, а не только Кафельникову, запомнились матчи Волкова в Кубке Дэвиса. Боец старой гвардии приносил России важные победы. Так, в первом раунде розыгрыша-94 Волков переиграл австралийца Патрика Рафтера, осенью в первом матче полуфинале Германия — Россия в Гамбурге — Михаэля Штиха. А в финале того же года бился с тем же Эдбергом до 6:8 в решающем сете.
Калининградский левша завершил карьеру в 1998 году. Через пару лет стал генеральным директором «Кубка Кремля», а весной 2000-го начал работать в качестве тренера с Маратом Сафиным. Именно под его руководством 20-летний теннисист победил на US Open. Позже Волков стал тренером мужской и женской сборных России в Кубках Дэвиса и федерации. В 2006-м он вернулся в команду Сафина в качестве личного тренера, но сотрудничество не продлилось и года. В последнее время Волков жил в Калининграде, но о нем мало что было слышно.