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18:35 (мск), источник: ТАСС

Теннисистка Павлюченкова сыграет с Бенчич в финале «ВТБ Кубка Кремля»

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над чешской спортсменкой Каролиной Муховой в полуфинале турнира «ВТБ Кубок Кремля». Юбилейный, 30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца «Крылатское».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 6:1 в пользу 28-летней Павлюченковой. Соперницы встретились впервые. В финале соревнований Павлюченкова, которая становилась победительницей Кубка Кремля в 2014-м году, сыграет с третьей сеяной швейцаркой Белиндой Бенчич, в полуфинале турнира обыгравшей француженку Кристину Младенович (6:3, 6:4) и благодаря этому квалифицировавшейся на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA).

Павлюченкова и Бенчич встречались между собой четыре раза, три победы на счету швейцарки. В нынешнем году Бенчич обыграла Павлюченкову в первом круге на Уимблдоне.

Павлюченкова в рейтинге WTA занимает 40-ю позицию, на ее счету 12 титулов ассоциации. Она выходила в четвертьфинал на всех турнирах серии Большого шлема.

23-летняя Мухова в мировом рейтинге идет на 35-й позиции, в ее активе один титул WTA. На турнирах серии Большого шлема высшим достижением чешской спортсменки является выход в четвертьфинал Уимблдона (2019).

Турнир завершится 20 октября. Общий призовой фонд составляет $1,955 млн, победитель женского турнира получит 470 рейтинговых очков. В прошлом году «ВТБ Кубок Кремля» в женском одиночном разряде выиграла россиянка Дарья Касаткина.

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