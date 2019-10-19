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19:24 (мск), источник: ТАСС

Федерация тенниса России включила Шарапову в список кандидатов в сборную на 2020 год

ТАСС, 19 октября. Мария Шарапова включена в список кандидатов в сборную России на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса России (ФТР).

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Источник: РИА "Новости"

В субботу состоялось заседание тренерского совета ФТР, на котором были утверждены списки кандидатов в сборные России в возрастных группах до 13, 15, 17 лет (девушки и юноши), до 19 лет (юниоры и юниорки) и основные команды у мужчин и женщин. Списки резервных составов кандидатов в сборные среди мужчин и женщин будут опубликованы дополнительно после консультаций руководства ФТР и Минспорта России по вопросу формирования отдельной группы спортсменов, специализирующихся на выступлениях в парных комбинациях.

В список кандидатов женской команды вошли 16 спортсменок: Шарапова, Екатерина Александрова, Анна Блинкова, Елена Веснина, Наталья Вихлянцева, Маргарита Гаспарян, Виталия Дьяченко, Вера Звонарева, Анна Калинская, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Светлана Кузнецова, Екатерина Макарова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова и Евгения Родина.

В список кандидатов мужской сборной также вошли 16 теннисистов: Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублев, Евгений Донской, Алексей Ватутин, Роман Сафиуллин, Евгений Карловский, Павел Котов, Аслан Карацев, Иван Гахов, Константин Кравчук, Теймураз Габашвили, Ален Авидзба, Артем Дубривный, Алексей Захаров и Михаил Елгин.

В нынешнем сезоне Шарапова приняла участие в восьми турнирах, лучшим ее результатом является выход в четвертьфинал в китайском Шэньчжэне. На Открытом чемпионате Австралии россиянка дошла до 1/8 финала турнира, на Уимблдоне и Открытом чемпионате США теннисистка проиграла в первом круге. На данный момент 32-летняя Шарапова занимает 137-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету 36 титулов в одиночном разряде. Шарапова дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу — Открытые чемпионаты США и Австралии, а также Уимблдон, на Олимпийских играх 2012 года она стала серебряным призером в одиночных соревнованиях.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

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