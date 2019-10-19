Гергес вышла в финал турнира в Люксембурге

Гергес вышла в финал турнира в Люксембурге

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Немецкая теннисистка Юлия Гергес пробилась в финал турнира в Люксембурге, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.