Гергес вышла в финал турнира в Люксембурге
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Немецкая теннисистка Юлия Гергес пробилась в финал турнира в Люксембурге, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Немецкая теннисистка Юлия Гергес пробилась в финал турнира в Люксембурге, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Вторая ракетка турнира Гергес в полуфинальном матче обыграла третью сеяную Елену Рыбакину из Казахстана со счетом 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут.
Соперницей Гергес по финалу будет обладательница wild card латвийка Елена Остапенко.