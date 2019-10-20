Церемония чествования российских победителей Кубка Кремля прошла в Москве

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев наградил кубками в виде звезды россиян, побеждавших на московском турнире в разные годы — Дарью Касаткину, Светлану Кузнецову, Анастасию Павлюченкову, Елену Дементьеву, Анастасию Мыскину, Елену Веснину, Екатерину Макарову, Надежду Петрову, Марию Кириленко, Елену Макарову, Игоря Куницына, Николая Давыденко, Игоря Андреева, Андрея Ольховского, Марата Сафина и Евгения Кафельникова.

Трехкратный победитель турниров «Большого шлема» бывший чешский теннисист Ян Кодеш вручил именные перстни лауреатам Зала мировой теннисной славы Сафину и Кафельникову. Сафин был включен в Зал мировой теннисной славы в 2016 году, Кафельников — летом 2019-го.