Рафаэль Надаль женился на Марии Франциске Перелло

Источник: Reuters

33-летний Надаль и 31-летняя Перелло встречаются с 2005 года, то есть 14 лет.

Свадебная церемония состоялась на родной для теннисиста Мальорке в частном поместье Ла-Форталеза.

Бракосочетание, прошедшее в закрытом для СМИ режиме, посетило около 350 гостей, в том числе король Испании Хуан Карлос и его супруга София. Также на свадьбе присутствовали известные испанские теннисисты Карлос Мойя, Давид Феррер, Фелисьяно Лопес, Хуан Монако, Марк Лопес и другие.