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12:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Рафаэль Надаль женился на Марии Франциске Перелло

Вторая ракетка мира, 19-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль женился на своей давней подруге Марии Франциске Перелло, сообщает El Pais.

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Источник: Reuters

33-летний Надаль и 31-летняя Перелло встречаются с 2005 года, то есть 14 лет.

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Свадебная церемония состоялась на родной для теннисиста Мальорке в частном поместье Ла-Форталеза.

Бракосочетание, прошедшее в закрытом для СМИ режиме, посетило около 350 гостей, в том числе король Испании Хуан Карлос и его супруга София. Также на свадьбе присутствовали известные испанские теннисисты Карлос Мойя, Давид Феррер, Фелисьяно Лопес, Хуан Монако, Марк Лопес и другие.

Гостей попросили прибыть на торжество без телефонов. Местная полиция следила за недопущением запуска дронов над поместьем. Весь персонал, работавший на свадьбе, заранее обязали подписать договор о неразглашении.

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