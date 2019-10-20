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17:35 (мск), источник: ТАСС

Павлюченкова проиграла Бенчич в финале «ВТБ Кубка Кремля»

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила швейцарке Белинде Бенчич в финале турнира «ВТБ Кубок Кремля». Юбилейный, 30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца «Крылатское».

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Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:1, 6:1 в пользу 22-летней швейцарки, посеянной на турнире под третьим номером. Соперницы встречались в пятый раз, Бенчич выиграла четырежды, Павлюченкова одержала одну победу в очных противостояниях.

28-летняя Павлюченкова в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 40-ю позицию, россиянка выиграла 12 турниров WTA. Павлюченкова выходила в четвертьфинал на всех турнирах серии Большого шлема.

Бенчич занимает в рейтинге WTA 10-ю строчку, теперь на ее счету четыре титула ассоциации. Ее высшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал на Открытом чемпионате США (2019). Благодаря выходу в финал «ВТБ Кубка Кремля» швейцарка квалифицировалась на Итоговой турнир WTA, который пройдет китайском Шэньчжэне с 27 октября по 3 ноября. Бенчич стала последней теннисисткой, отобравшейся на Итоговый турнир.

Турнир завершится 20 октября. Общий призовой фонд составляет $1,955 млн, Бенчич за победу на турнире получит 470 рейтинговых очков. В прошлом году «ВТБ Кубок Кремля» в женском одиночном разряде выиграла россиянка Дарья Касаткина. Позднее в мужском финале россиянин Андрей Рублев сыграет с французом Адрианом Маннарино.

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