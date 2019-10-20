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18:53 (мск), источник: ТАСС

Андрей Рублев выиграл теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля»

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев обыграл француза Адриана Маннарино в финальном матче турнира «ВТБ Кубок Кремля». Юбилейный, 30-й Кубок Кремля проходил на арене крытого ледового дворца «Крылатское» в Москве.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Рублев, которому в воскресенье исполнилось 22 года, победил со счетом 6:4, 6:0, встреча продолжалась 1 час 2 минуты. Соперники встретились в первый раз. Рублев стал восьмым россиянином, победившим на этом турнире: пять раз побеждал Евгений Кафельников, три раза — Николай Давыденко, по одному разу — Александр Волков, Игорь Андреев, Игорь Куницын, Михаил Южный и Карен Хачанов. В женском финале ранее в воскресенье победу одержала швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, которая обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову.

Рублев был посеян на турнире под шестым номером, он занимает 31-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на счету россиянина теперь две победы на турнирах ATP, этот финал стал для него четвертым в карьере. Первый турнир ATP, который россиянин выиграл, прошел в хорватском Умаге в 2017 году. Высшим достижением Рублева на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США (2017).

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31-летний Маннарино получил седьмой номер посева на турнире, в прошлом году он также дошел до финала Кубка Кремля, где уступил Хачанову. Француз занимает в рейтинге ATP 44-е место, в его активе один титул ATP, высшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2013, 2017, 2018).

Турнир серии ATP 250 (победитель получает 250 рейтинговых очков) проходил с 14 по 20 октября. Общий призовой фонд составил $1,955 млн, Рублев получит $145 тыс., финалист — $78 тыс.

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