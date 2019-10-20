Андрей Рублев выиграл теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля»

Источник: ИТАР-ТАСС

Рублев, которому в воскресенье исполнилось 22 года, победил со счетом 6:4, 6:0, встреча продолжалась 1 час 2 минуты. Соперники встретились в первый раз. Рублев стал восьмым россиянином, победившим на этом турнире: пять раз побеждал Евгений Кафельников, три раза — Николай Давыденко, по одному разу — Александр Волков, Игорь Андреев, Игорь Куницын, Михаил Южный и Карен Хачанов. В женском финале ранее в воскресенье победу одержала швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, которая обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову.

Рублев был посеян на турнире под шестым номером, он занимает 31-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на счету россиянина теперь две победы на турнирах ATP, этот финал стал для него четвертым в карьере. Первый турнир ATP, который россиянин выиграл, прошел в хорватском Умаге в 2017 году. Высшим достижением Рублева на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США (2017).

31-летний Маннарино получил седьмой номер посева на турнире, в прошлом году он также дошел до финала Кубка Кремля, где уступил Хачанову. Француз занимает в рейтинге ATP 44-е место, в его активе один титул ATP, высшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2013, 2017, 2018).