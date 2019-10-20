Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей выиграл турнир впервые за 2,5 года

На данный момент Маррей занимает 243-е место в рейтинге ATP, он завоевал 46-й титул в карьере. Британец трижды побеждал на турнирах серии Большого шлема — дважды на Уимблдоне (2013, 2016) и один раз на Открытом чемпионате США (2012). Также он является единственным теннисистом, завоевавшим две олимпийские золотые медали (2012, 2016) в мужском одиночном разряде, кроме того, на его счету серебряная награда в миксте на Олимпиаде в 2012 году.

Маррей был лидером рейтинга ATP c 7 ноября 2016 года по 20 августа 2017 года, теннисист получил травму бедра в июле 2017 года, в январе 2018 года ему была сделана первая операция, выйти на корт теннисист смог в июне 2018 года, однако был вынужден пропустить Уимблдон, а на Открытом чемпионате США выбыл во втором раунде. В текущем сезоне Маррей принял участие в Открытом чемпионате Австралии, где в матче первого круга уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту в пяти сетах, после чего в конце января перенес еще одну операцию на бедре. После операции Маррей завоевал титул в паре с испанцем Фелисиано Лопесом на турнире в Лондоне и дошел до второго круга Уимблдона в паре с французом Пьером-Югом Эрбером, а также до третьего круга Уимблдона в миксте с американкой Сереной Уильямс. В августе Маррей вернулся на корт в одиночном разряде, турнир в Антверпене стал для него седьмым после возвращения.