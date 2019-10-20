Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нью-Йорк Рейнджерс
Ванкувер Кэнакс
03
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Лечче
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Леванте
Футбол. Зарубежный
19:30
Атлетик
Вальядолид
11
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Краснодар
11
Футбол. Зарубежный
19:00
Хоффенхайм
Шальке-04
20
Футбол. Зарубежный
19:00
Парма
Дженоа
51
Хоккей. НХЛ
23:59
Миннесота Уайлд
Монреаль Канадиенс
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Монако
Ренн
32
Хоккей. КХЛ
17:30
Динамо Р
Нефтехимик
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Эспаньол
Вильярреал
01
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Спартак
23
Хоккей. НХЛ
21.10
Чикаго Блэкхокс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
21.10
Виннипег Джетс
Эдмонтон Ойлерз
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Сочи
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Падерборн
30
Футбол. Зарубежный
16:00
Бордо
Сент-Этьен
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Кальяри
СПАЛ
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Сампдория
Рома
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Торино
10
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал Сосьедад
Бетис
31
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Авангард
30
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
ЦСКА
11
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Витязь
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
21.10
Анахайм Дакс
Калгари Флэймз
Футбол. Зарубежный
13:30
Сассуоло
Интер
34
Футбол. Зарубежный
13:00
Алавес
Сельта
20
Футбол. Премьер-лига
11:30
Оренбург
Крылья Советов
01
Все события
Фоторепортажи
9Успех российских фигуристов на Skate America
35Тедеско после игры провел сплачивающий ритуал, Жиго получил подарок. «Спартак» — «Рубин»: фото
20:38 (мск), источник: ТАСС

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей выиграл турнир впервые за 2,5 года

ТАСС, 20 октября. Британский теннисист Энди Маррей победил швейцарца Стэна Вавринку в финале турнира в бельгийском Антверпене.

Наверх
Источник: Reuters

32-летний британец оказался сильнее со счетом 3:6, 6:4, 6:4, встреча продолжалась 2 часа 27 минут. Теннисисты встретились в 20-й раз, 12-ю победу одержал Маррей. Британец выиграл турнир впервые с 4 марта 2017 года, когда он победил в финале турнира в Дубае (ОАЭ), со дня победы прошел 961 день.

На данный момент Маррей занимает 243-е место в рейтинге ATP, он завоевал 46-й титул в карьере. Британец трижды побеждал на турнирах серии Большого шлема — дважды на Уимблдоне (2013, 2016) и один раз на Открытом чемпионате США (2012). Также он является единственным теннисистом, завоевавшим две олимпийские золотые медали (2012, 2016) в мужском одиночном разряде, кроме того, на его счету серебряная награда в миксте на Олимпиаде в 2012 году.

Маррей был лидером рейтинга ATP c 7 ноября 2016 года по 20 августа 2017 года, теннисист получил травму бедра в июле 2017 года, в январе 2018 года ему была сделана первая операция, выйти на корт теннисист смог в июне 2018 года, однако был вынужден пропустить Уимблдон, а на Открытом чемпионате США выбыл во втором раунде. В текущем сезоне Маррей принял участие в Открытом чемпионате Австралии, где в матче первого круга уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту в пяти сетах, после чего в конце января перенес еще одну операцию на бедре. После операции Маррей завоевал титул в паре с испанцем Фелисиано Лопесом на турнире в Лондоне и дошел до второго круга Уимблдона в паре с французом Пьером-Югом Эрбером, а также до третьего круга Уимблдона в миксте с американкой Сереной Уильямс. В августе Маррей вернулся на корт в одиночном разряде, турнир в Антверпене стал для него седьмым после возвращения.

34-летний Вавринка занимает 18-е место в рейтинге ATР, он выиграл 16 турниров ATP. Швейцарец трижды побеждал на турнирах серии Большого шлема — по одному разу на Открытом чемпионате Австралии (2014), Франции (2015) и США (2016).

Турнир прошел с 14 по 20 октября, в прошлом году победу одержал соотечественник Маррея Кайл Эдмунд. За победу Маррей получит 250 рейтинговых очков.

 Хабиб Нурмагомедов сам назвал имя будущего соперника
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Российский теннисист выиграл турнир «ВТБ Кубок Кремля»
«Арсенал» сыграл вничью с «Сочи», Джанаев отразил два пенальти
«Динамо» не проиграло «Краснодару» в первом матче без Хохлова
Дмитрий Аленичев пристыдил болельщиков «Спартака»
СКА во второй раз в сезоне проиграл дома «Спартаку» в КХЛ
«Монако» без Головина вырвал победу на 93-й минуте матча
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь