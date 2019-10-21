Россиянка Павлюченкова поднялась на 30-е место в рейтинге WTA

На прошлой неделе 28-летняя теннисистка дошла до финала «ВТБ Кубка Кремля», где уступила швейцарке Белинде Бенчич (6:3, 1:6, 1:6). Дарья Касаткина, которая на прошлой неделе была первой ракеткой России, неудачно выступила на московском турнире, проиграв в первом круге, и потеряла 33 позиции в рейтинге, занимая теперь 70-ю строчку.
Лидерство в рейтинге сохранила австралийка Эшли Барти, второе место занимает Каролина Плишкова из Чехии, третье — японка Наоми Осака.
Рейтинг WTA от 21 октября:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6476 очков;.
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5315;.
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5246;.
4 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5041;.
5 (6). Симона Халеп (Румыния) — 4962;.
6 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4401;.
7 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4120;.
8 (4). Элина Свитолина (Украина) — 3995;.
9 (9). Серена Уильямс (США) — 3935;.
10 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3870…
30 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1560…
35 (38). Екатерина Александрова (Россия) — 1425…
41 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1351…
55 (57). Светлана Кузнецова (Россия) — 1052…
59 (66). Анна Блинкова (Россия) — 1016…
70 (37). Дарья Касаткина (Россия) — 851…
83 (81). Маргарита Гаспарян (Россия) — 749…
90 (89). Анастасия Потапова (Россия) — 695…
96 (102). Анна Калинская (Россия) — 668…
100 (93). Наталья Вихлянцева (Россия) — 639…
134 (137). Мария Шарапова (Россия) — 466.