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08:34 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Андрей Рублев поднялся на 22-е место в рейтинге ATP

ТАСС, 21 октября. Россиянин Андрей Рублев поднялся с 31-го на 22-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте ATP в понедельник.

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фотографий
16
фотографий

На прошлой неделе 22-летний спортсмен стал победителем «ВТБ Кубка Кремля», обыграв в финале француза Адриана Маннарино со счетом 6:4, 6:0. На счету россиянина теперь две победы на турнирах ATP, финал в Москве стал для него четвертым в карьере. 22-е место в рейтинге является для Рублева самым высоким в карьере.

Еще один россиянин Карен Хачанов, который уступил в Москве в ¼ финала итальянцу Андреасу Сеппи и не смог защитить титул победителя турнира, опустился на девятую строчку. Лучшим российским теннисистом остается Даниил Медведев, который сохранил за собой четвертую строчку рейтинга. Из-за усталости он снялся с московского турнира, также он пропустит соревнования в Вене, которые пройдут на этой неделе.

В рейтинге лидерство сохранил серб Новак Джокович, второе место занимает испанец Рафаэль Надаль, третье — швейцарец Роджер Федерер.

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Рейтинг АТР от 21 октября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9545 очков;.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225;.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6950;.

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5920;.

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5085;.

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4425;.

7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3740;.

8 (9). Кей Нисикори (Япония) — 2860;.

9 (8). Карен Хачанов (Россия) — 2785;.

10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575…

22 (31). Андрей Рублев (Россия) — 1571.

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