Российский теннисист Андрей Рублев поднялся на 22-е место в рейтинге ATP
ТАСС, 21 октября. Россиянин Андрей Рублев поднялся с 31-го на 22-е место в рейтинге Ассоциации
ТАСС, 21 октября. Россиянин Андрей Рублев поднялся с 31-го на 22-е место в рейтинге Ассоциации
На прошлой неделе 22-летний спортсмен стал победителем «ВТБ Кубка Кремля», обыграв в финале француза Адриана Маннарино со счетом 6:4, 6:0. На счету россиянина теперь две победы на турнирах ATP, финал в Москве стал для него четвертым в карьере. 22-е место в рейтинге является для Рублева самым высоким в карьере.
Еще один россиянин Карен Хачанов, который уступил в Москве в ¼ финала итальянцу Андреасу Сеппи и не смог защитить титул победителя турнира, опустился на девятую строчку. Лучшим российским теннисистом остается Даниил Медведев, который сохранил за собой четвертую строчку рейтинга.
В рейтинге лидерство сохранил серб Новак Джокович, второе место занимает испанец Рафаэль Надаль, третье — швейцарец Роджер Федерер.
Рейтинг АТР от 21 октября:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9545 очков;.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225;.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6950;.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5920;.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5085;.
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4425;.
7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3740;.
8 (9). Кей Нисикори (Япония) — 2860;.
9 (8). Карен Хачанов (Россия) — 2785;.
10 (10). Роберто
22 (31). Андрей Рублев (Россия) — 1571.