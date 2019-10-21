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14:07 (мск), источник: БЕЛТА

Соболенко прокомментировала итоги жеребьевки группового этапа WTA Elite Trophy

«Я недовольна, что попала в одну группу с Элизе (Мертенс — прим. БЕЛТА). Это странно, но это и есть теннис. Такие вещи невозможно контролировать», — отметила Арина Соболенко после жеребьевки.

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Источник: Reuters

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала итоги группового этапа WTA Elite Trophy, малого итогового турнира Женской теннисной ассоциации в Чжухае, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный аккаунт WTA Insider в соцсетях.

Арина Соболенко откроет малый итоговый турнир WTA поединком против гречанки Марии СаккариТакже в группе «Роза» Арине Соболенко, занимающей в рейтинге WTA 14-ю позицию, придется конкурировать за выход в следующий раунд соревнований с 18-й ракеткой мира бельгийкой Элизе Мертенс, которая является партнершей белоруски в парных состязаниях на турнирах WTA.

«Я недовольна, что попала в одну группу с Элизе (Мертенс — прим. БЕЛТА). Это странно, но это и есть теннис. Такие вещи невозможно контролировать», — отметила Арина Соболенко после жеребьевки. Напомним, что белоруска попала в группу «Роза» вместе с бельгийкой Элизе Мертенс и гречанкой Марией Саккари.

В этом году Арина Соболенко и Элизе Мертенс объединили усилия для выступлений на парных турнирах. Через неделю им предстоит совместное выступление на итоговом турнире WTA в Шэньчжэне.

Белорусско-бельгийский дуэт в этом году выиграл парные соревнования категории Premier в Майами и Индиан-Уэллсе, а в сентябре девушки стали победительницами Открытого чемпионата США. -0-

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