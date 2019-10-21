Собкин: Потенциал Рублева гораздо выше того места, где он сейчас находится

Источник: РИА "Новости"

Рублев в воскресенье выиграл Кубок Кремля, в финале одержав победу над французом Адрианом Маннарино. Для 22-летнего россиянина этот титул стал вторым в карьере в одиночном разряде на турнирах ATP. Благодаря этой победе россиянин переместился с 31-го на 22-е место в рейтинге ATP.

«Я очень рад за Андрея, он заслужил. Андрей является фанатиком тенниса и любит игру, он — настоящий работяга. Его возможности известны всем уже много лет, поэтому в этом смысле никто не сомневался, что потенциал очень высокий. Гораздо выше места, где он сейчас находится», — сказал Собкин по телефону.

«У него был очень тяжелый первый круг. После того как он прошел этот матч, причем проигрывая в решающем сете, я понял, что Андрей будет одним из фаворитов Кубка Кремля», — добавил он.

Тренер считает, что победы российских теннисистов являются хорошей рекламой для развития детского спорта.