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14:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Собкин: Потенциал Рублева гораздо выше того места, где он сейчас находится

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Михаил Гончаров. Возможности российского теннисиста Андрея Рублева могут позволить ему взлететь на гораздо более высокую позицию чем та, на которой он находится на данный момент, заявил РИА Новости заслуженный тренер России Борис Собкин.

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Источник: РИА "Новости"

Рублев в воскресенье выиграл Кубок Кремля, в финале одержав победу над французом Адрианом Маннарино. Для 22-летнего россиянина этот титул стал вторым в карьере в одиночном разряде на турнирах ATP. Благодаря этой победе россиянин переместился с 31-го на 22-е место в рейтинге ATP.

«Я очень рад за Андрея, он заслужил. Андрей является фанатиком тенниса и любит игру, он — настоящий работяга. Его возможности известны всем уже много лет, поэтому в этом смысле никто не сомневался, что потенциал очень высокий. Гораздо выше места, где он сейчас находится», — сказал Собкин по телефону.

«У него был очень тяжелый первый круг. После того как он прошел этот матч, причем проигрывая в решающем сете, я понял, что Андрей будет одним из фаворитов Кубка Кремля», — добавил он.

Тренер считает, что победы российских теннисистов являются хорошей рекламой для развития детского спорта.

«Во всех странах известно, что скачки популярности происходят тогда, когда есть местные звезды. Это общемировая тенденция. Безусловно, они захотят быть похожими на Андрея Рублева и Даниила Медведева. Интерес возникнет, а что будет с ними дальше? Куда пойдут эти дети? Спорта не осталась. Сейчас теннис — это сплошная коммерция. Спортсмены уровня Медведева — это только талант, прогнозировать появление будущих спортсменов, с моей стороны было бы глупо», — отметил Собкин.

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