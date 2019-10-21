«Четыре года назад Рублев был ребенком, который бессмысленно лупил по мячу»
Тренер Фернандо Висенте — о новом победителе «ВТБ Кубка Кремля».
Тренер Фернандо Висенте — о новом победителе «ВТБ Кубка Кремля».
В воскресенье Андрей Рублев завоевал в Москве свой первый титул в сезоне и второй в карьере и поднялся на высшую в карьере 22-ю строчку в мировом рейтинге. Его тренер, 42-летний испанец Фернандо Висенте, который сам завоевал три титула в одиночном разряде и был 29-й ракеткой мира, рассказал в интервью «СЭ» о сильных и слабых сторонах российского теннисиста и его перспективах.
— Сезон у Андрея получился неровным. С одной стороны, у него была травма. С другой — сейчас у него лучший рейтинг за карьеру.
— В начале все было хорошо, а потом он получил травму — сломал кость в запястье. И это было очень тяжело, потому что сезон был в разгаре. Но сейчас он здорово прибавил. Во многих компонентах. Сейчас он стал гораздо более зрелым.
— Про зрелость хотелось бы узнать подробнее.
— Он очень многое поменял в своей жизни. Стал самостоятельно жить в Барселоне. Он действительно очень сконцентрирован на теннисе — на том, чтобы прибавлять и в игре, и в психологической составляющей. У него и до этого были отличные удары, но зрелости не хватало. А сейчас он вырос и как личность тоже. Надеюсь, он будет прибавлять и дальше и мы еще приблизимся к нашим целям.
— Какова ваша цель? Топ-10, первое место в рейтинге?
— Теннисисты не любят так говорить. Само собой, он хочет быть в десятке, в шестерке, в пятерке, на самом высоком из возможных мест. Но сейчас он сконцентрирован на работе и на том, чтобы вывести себя на более высокий уровень. Он знает, что ему для этого нужно и старается в этом прибавлять. Посмотрим, к чему это приведет.
— Помните, как в первый раз увидели Андрея? Каким было ваше первое впечатление?
— Мы работаем вместе почти четыре года. Когда Андрей впервые приехал в Барселону, я подумал: «О, тут предстоит столько работы!» Он был ребенком, который просто лупил по мячу безо всякого смысла. И нужно было работать над телом — оно совсем не было готово. Поэтому и получил в прошлом году стрессовый перелом позвоночника. Так что сперва нужно было все упорядочить. Он хотел, чтобы все происходило как можно быстрее, но так ведь не бывает. Сначала нужно вырасти — в ментальном и физическом плане, понять, как играть.
Вот я и думал о нем: «Может стать хорошим теннисистом». Но пока я не узнал его как следует как человека, ни о чем большом мечтать нельзя было. Наш второй совместный сезон был потрясающим — Андрей дошел до четвертьфинала на US Open. Но на мой взгляд, тогда это было рановато. Он не был к этому готов. Не могу сказать, что ему тогда повезло —
— Андрей говорит, что ему нравится не только проводить с вами время на тренировках, но и общаться в обычной жизни. Ощущаете то же самое?
— Мы круглый год вместе ездим по турнирам. Мы буквально спим вместе, едим вместе, вместе ходим гулять и тренироваться. У нас должны быть хорошие отношения — иначе никак. Не могу сказать, что Андрей мне как ребенок. Скорее, как брат. Мы друзья. Я стараюсь доносить до него
— Часто вам приходится слышать, что вы похожи как братья?
— Чаще говорят, что его отец. Вот в чем проблема (улыбается). Если бы называли братом, я был бы счастлив.
— Андрей из спортивной семьи. Его мама — тренер, старшая сестра — тоже. Это
— Нет. Конечно, он общается с семьей, у них хорошие отношения. Поначалу мама Андрея ездила по турнирам с нами, но потом решила сосредоточиться на своей работе в академии. Сестра тоже. Иногда они сильно переживают, потому что желают Андрею только лучшего. Но в целом все хорошо.
— Какой ученик Андрей Рублев? Ленивый или…
— Ой, что вы. Вообще не ленивый. Он влюблен в теннис. Он очень трудолюбивый и обожает проводить время на корте. Иногда приходится уговаривать его: «Пожалуйста, остановись. Не перегружай свой организм». Но он очень хочет прогрессировать. Его вообще не приходится заставлять работать. Скорее, наоборот. Иногда говоришь ему: «Давай возьмем пару выходных, ты расслабишься». А он отвечает: «Нет-нет, давай тренироваться».
— Если бы нужно было описать Андрея тремя словами, какими бы они были?
— Адреналин, мощь и… стресс. И еще талант. Так много всего.
— Как далеко он может пойти в своей карьере?
— Я не знаю. Надеюсь, что он будет здоров. Опасаюсь, что проблемы со спиной могут вернуться. Он может зайти действительно далеко. Как я уже говорил, игроки и тренеры, не любят загадывать, но все хотят добиться максимума. Надеюсь, он будет только прибавлять и прибавлять. На мой взгляд, он может быть в топ-10.
— Вы сами были игроком, теперь тренируете. Что, на ваш взгляд сложнее — играть на корте самому или смотреть за игрой ученика с трибуны?
— И то, и то тяжело. Как тренеру мне нужно понимать ученика, не нервничать, знать, когда поговорить с ним, а когда не надо. Нужно искать подход. И вот тут мне помогает то, что я сам был игроком. Я прекрасно понимаю, как он чувствовал себя перед финалом в Москве, какой стресс испытывал.
— Говорят, вы большие друзья с
— Да, конечно. У нас хорошие отношения. Мы много общаемся. И на теннисные темы в том числе. Он хороший тренер, правда и игрок у него чуть более успешный чем у меня (смеется). Но все впереди.
Мария Никулашкина