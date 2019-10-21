Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Автомобилист
Ак Барс
13
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Торпедо
Футбол. Зарубежный
21:45
Брешиа
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
22:00
Шеффилд Юнайтед
Арсенал
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Сочи
32
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
ХК Динамо
15
Хоккей. НХЛ
22.10
Торонто Мэйпл Ливз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
22.10
Филадельфия Флайерз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
22.10
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
22.10
Даллас Старз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Калгари Флэймз
12
Все события
Фоторепортажи
7Тедеско в «Спартаке» дебютировал с нулей
11Анна Щербакова — новая звезда российского фигурного катания
17:34 (мск), источник: ТАСС

Медведев и Хачанов вошли в состав сборной России на Кубок Дэвиса

ТАСС, 21 октября. Федерация тенниса России (ФТР) объявила состав на финальную часть Кубка Дэвиса, которая пройдет в Мадриде. Об этом сообщает пресс-служба ФТР.

Наверх
Источник: AP 2019

В состав команды вошли Даниил Медведев (4-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов), Карен Хачанов (9), Андрей Рублев (22) и Евгений Донской (118).

Сборная России сыграет с командами Испании и Хорватии в группе В, первый матч россияне проведут против испанцев 19 ноября. Каждая встреча будет состоять из одной парной и двух одиночных игр. В состав сборной Испании вошли Рафаэль Надаль (2), Роберто Баутиста-Агут (10), Пабло Карреньо-Буста (34), Фелисиано Лопес (59) и Марсель Гранольерс (113).

В финальной части турнира примут участие 18 сборных, которые будут поделены на шесть групп по три в каждой. В группе А сыграют команды Франции, Сербии и Японии, в группе С — Аргентины, Германии и Чили, в группе D — Бельгии, Австралии и Колумбии, в группе Е — Великобритании, Казахстана и Нидерландов, в группе F — США, Канады и Италии. Победители групп и две лучшие команды, которые займут вторые места, выйдут в ¼ финала турнира. Полуфиналисты Кубка Дэвиса гарантируют себе участие в турнире 2020 года.

Финальная часть турнира пройдет в Мадриде с 18 по 24 ноября, призовой фонд составит $20 млн. Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года, с 1979 года — под эгидой Международной федерации тенниса. Наибольшее число побед на турнире у сборной США (32), сборная России выигрывала трофей два раза (2002, 2006). Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Хорватии.

 Хабиб Нурмагомедов сам назвал имя будущего соперника
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Зидан лишится должности тренера «Реала» при поражении в ЛЧ
Футбол не готов к Брекситу: под угрозой АПЛ, Бэйл и даже Месси
Щербакова исполнила самый дорогой элемент в истории
Что может изменить Тедеско, чтобы не проиграть «Локомотиву»
Роналду: Победа над «Локомотивом» важнее «Золотого мяча»
La Gazzetta dello Sport написала статью о братьях Миранчуках
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь