Медведев и Хачанов вошли в состав сборной России на Кубок Дэвиса
ТАСС, 21 октября. Федерация тенниса России (ФТР) объявила состав на финальную часть Кубка Дэвиса, которая пройдет в Мадриде. Об этом сообщает
ТАСС, 21 октября. Федерация тенниса России (ФТР) объявила состав на финальную часть Кубка Дэвиса, которая пройдет в Мадриде. Об этом сообщает
В состав команды вошли Даниил Медведев (4-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов), Карен Хачанов (9), Андрей Рублев (22) и Евгений Донской (118).
Сборная России сыграет с командами Испании и Хорватии в группе В, первый матч россияне проведут против испанцев 19 ноября. Каждая встреча будет состоять из одной парной и двух одиночных игр. В состав сборной Испании вошли Рафаэль Надаль (2), Роберто
В финальной части турнира примут участие 18 сборных, которые будут поделены на шесть групп по три в каждой. В группе А сыграют команды Франции, Сербии и Японии, в группе С — Аргентины, Германии и Чили, в группе D — Бельгии, Австралии и Колумбии, в группе Е — Великобритании, Казахстана и Нидерландов, в группе F — США, Канады и Италии. Победители групп и две лучшие команды, которые займут вторые места, выйдут в ¼ финала турнира. Полуфиналисты Кубка Дэвиса гарантируют себе участие в турнире 2020 года.
Финальная часть турнира пройдет в Мадриде с 18 по 24 ноября, призовой фонд составит $20 млн. Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года, с 1979 года — под эгидой Международной федерации тенниса. Наибольшее число побед на турнире у сборной США (32), сборная России выигрывала трофей два раза (2002, 2006). Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Хорватии.