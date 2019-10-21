Медведев и Хачанов вошли в состав сборной России на Кубок Дэвиса

Источник: AP 2019

В состав команды вошли Даниил Медведев (4-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов), Карен Хачанов (9), Андрей Рублев (22) и Евгений Донской (118).

Сборная России сыграет с командами Испании и Хорватии в группе В, первый матч россияне проведут против испанцев 19 ноября. Каждая встреча будет состоять из одной парной и двух одиночных игр. В состав сборной Испании вошли Рафаэль Надаль (2), Роберто Баутиста-Агут (10), Пабло Карреньо-Буста (34), Фелисиано Лопес (59) и Марсель Гранольерс (113).

В финальной части турнира примут участие 18 сборных, которые будут поделены на шесть групп по три в каждой. В группе А сыграют команды Франции, Сербии и Японии, в группе С — Аргентины, Германии и Чили, в группе D — Бельгии, Австралии и Колумбии, в группе Е — Великобритании, Казахстана и Нидерландов, в группе F — США, Канады и Италии. Победители групп и две лучшие команды, которые займут вторые места, выйдут в ¼ финала турнира. Полуфиналисты Кубка Дэвиса гарантируют себе участие в турнире 2020 года.