Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шеффилд Юнайтед
Арсенал
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брешиа
Фиорентина
00
Хоккей. НХЛ
22.10
Торонто Мэйпл Ливз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
22.10
Филадельфия Флайерз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
22.10
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Трактор
12
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Торпедо
52
Хоккей. НХЛ
22.10
Даллас Старз
Оттава Сенаторз
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Ак Барс
16
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Сочи
32
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
ХК Динамо
15
Все события
Фоторепортажи
12Второй хет-трик Дзюбы в чемпионате и самый крупный разгром Карпина
7Тедеско в «Спартаке» дебютировал с нулей
22:46 (мск), источник: ТАСС

Федерер одержал победу в 1500-м матче на турнирах под эгидой ATP

ТАСС, 21 октября. Швейцарский теннисист Роджер Федерер победил немца Петера Гоёвчика в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Базеле.

Наверх
Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу 38-летнего швейцарца.

Для Федерера этот матч стал 1500-м в карьере на турнирах, проводимых ATP. Всего швейцарец, занимающий третье место в рейтинге ATP, одержал 1232 победы и потерпел 268 поражений в матчах на турнирах ассоциации. В текущем сезоне он одержал 48 побед при восьми поражениях.

Федерер занимает первое место по количеству проведенных матчей на турнирах ATP, ближайшим преследователем швейцарца является испанец Рафаэль Надаль, на счету которого 1163 игры. По количеству побед в матчах Федерер также занимает первое место, вторым по этому показателю идет Надаль (967).

Федерер является рекордсменом по количеству завоеванных титулов в мужском одиночном разряде на турнирах серии Большого шлема, всего на его счету 20 побед. Федерер восемь раз выигрывал Уимблдон, шесть раз — Открытый чемпионат Австралии, пять раз — Открытый чемпионат США, один — Открытый чемпионат Франции. Всего в его активе 102 титула на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов в одиночных разрядах.

В следующем круге турнира в Базеле Федерер встретится с победителем матча между молдаванином Раду Алботом и сербом Душаном Лайовичем.

 Хабиб Нурмагомедов сам назвал имя будущего соперника
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Семин поблагодарил главного тренера «Ювентуса» за комплимент
Тедеско рассказал о причинах подписания контракта со «Спартаком»
Криштиану Роналду номинирован на приз «Золотой мяч»
Первый канал покажет чемпионский бой Ковалев — Альварес
France Football назвал претендентов на награду имени Льва Яшина
ЦСКА одержал седьмую победу подряд в КХЛ, разгромив «Торпедо»
Назначен исполняющий обязанности главного тренера «Тамбова»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь