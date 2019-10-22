В продажу поступила последняя партия билетов на матч Надаля и Джоковича в Нур-Султане
Последняя партия билетов на благотворительный матч между испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем поступила в продажу, сообщает
Последняя партия билетов на благотворительный матч между испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем поступила в продажу, сообщает
Цены начинаются от 6 180 тг. Самое громкое теннисное событие года пройдет 24 октября 2019 года в 19:00 в ледовом дворце «Барыс Арена» в
Это событие — уникальная возможность для молодых казахстанских теннисистов и подрастающего поколения перенять опыт легендарных игроков, а для жителей
Поединки Джоковича и Надаля — отдельная страница в истории мирового тенниса. Они встречались между собой чаще, чем любые другие теннисисты «Открытой эры» — 52 раза (27−25). Первый матч между ними был сыгран в четвертьфинале «Ролан Гаррос-2006». Последний на данный момент — в полуфинале Barclays ATP World Tour Finals.
27 января 2019 года Надаль проиграл сербу Джоковичу в финале турнира «Большого шлема» Australian Open со счетом 3:6, 2:6, 3:6. А каким будет счет на казахстанской земле? Узнаем 24 октября, на историческом матче в
Все вырученные средства от продажи билетов будут направлены на благотворительность. А перед началом матча в 18:00 на «Барыс Арене» Надаль и Джокович проведут
Билеты на матч, стоимостью от 6180 тенге, продаются на сайтах www.biletiastana.kz, www.ticketon.kz, www.afisha.kz.