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12:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Здравствуйте, салем». Джокович и Надаль провели пресс-конференцию в Нур-Султане

Первая и вторая ракетки мира серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль провели пресс-конференцию в Нур-Султане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Звезды тенниса прибыли в столицу на выставочный матч, вырученные средства от которого будут переданы на благотворительность. Надаль и Джокович сыграли между собой более 50 матчей, но на территории СНГ сделают это впервые. Сербский теннисист в первый раз прибыл в Казахстан. Матч организован полностью за счет средств главы ФТК Булата Утемуратова.

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«Мы планировали провести этот матч еще два года назад. Но ввиду очень загруженного графика у теннисистов, травмированности нам пришлось перенести его, — отметил Утемуратов. — Нас ожидает очень интересный, захватывающий матч. Насладимся игрой. Сегодня для всех казахстанцев и любителей тенниса настоящий праздник».

«Когда поступило это предложение, сразу же согласился. Я впечатлен тем, как динамично теннис развивается в Казахстане. Я очень рад быть здесь, — сказал Надаль, сыгравший недавно свадьбу. — Свадьба прошла, мы отметили как хотели, готовились давно. Но теперь время тенниса, и я рад разделить этот момент с Новаком и принести пользу благотворительному фонду. Спасибо Булату Утемуратову за такую великолепную поддержку нашего вида спорта. Спасибо Новаку, что поддержал этот благотворительный матч. Для меня очень приятно быть в снова в этой стране, здорово вернуться сюда. Надеюсь, этот матч вызовет большой интерес среди фанатов, особенно среди детей».


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«Здравствуйте, салем. Вы говорите по-русски, а я немного знаю этот язык. Я впервые в Казахстане, в этом красивом городе. Спасибо Рафаэлю, что он снова сыграет со мной, — сказал Джокович. — Для нашего спорта важно, что такой человек, как Утемуратов, оказывает теннису поддержку».

После пресс-конференции у теннисистов запланирована встреча с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым и Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым. Также перед игрой Надаль и Джокович проведут мастер-класс и примут участие в открытии теннисного центра.

«Я не такой симпатичный, как Николас Кейдж. Но я готов примерить на себя сегодня национальный костюм», — пошутил Джокович.

Напомним, матч Джоковича и Надаля состоится сегодня, 24 октября, на «Барыс Арене» в 19:00 по местному времени. На днях в продажу поступила первая партия билетов.

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