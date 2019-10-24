«Здравствуйте, салем». Джокович и Надаль провели пресс-конференцию в Нур-Султане
Первая и вторая ракетки мира серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль провели
Первая и вторая ракетки мира серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль провели
Звезды тенниса прибыли в столицу на выставочный матч, вырученные средства от которого будут переданы на благотворительность. Надаль и Джокович сыграли между собой более 50 матчей, но на территории СНГ сделают это впервые. Сербский теннисист в первый раз прибыл в Казахстан. Матч организован полностью за счет средств главы ФТК Булата Утемуратова.
«Мы планировали провести этот матч еще два года назад. Но ввиду очень загруженного графика у теннисистов, травмированности нам пришлось перенести его, — отметил Утемуратов. — Нас ожидает очень интересный, захватывающий матч. Насладимся игрой. Сегодня для всех казахстанцев и любителей тенниса настоящий праздник».
«Когда поступило это предложение, сразу же согласился. Я впечатлен тем, как динамично теннис развивается в Казахстане. Я очень рад быть здесь, — сказал Надаль, сыгравший недавно свадьбу. — Свадьба прошла, мы отметили как хотели, готовились давно. Но теперь время тенниса, и я рад разделить этот момент с Новаком и принести пользу благотворительному фонду. Спасибо Булату Утемуратову за такую великолепную поддержку нашего вида спорта. Спасибо Новаку, что поддержал этот благотворительный матч. Для меня очень приятно быть в снова в этой стране, здорово вернуться сюда. Надеюсь, этот матч вызовет большой интерес среди фанатов, особенно среди детей».
«Здравствуйте, салем. Вы говорите
После
«Я не такой симпатичный, как Николас Кейдж. Но я готов примерить на себя сегодня национальный костюм», — пошутил Джокович.
Напомним, матч Джоковича и Надаля состоится сегодня, 24 октября, на «Барыс Арене» в 19:00 по местному времени. На днях в продажу поступила первая партия билетов.