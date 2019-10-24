Шарапова вошла в список 25 богатейших женщин России

Состояние уроженки Нягани оценивается в $ 180 млн. В 2018 году бывшая первая ракетка мира в топ-25 не попала, а в 2017-м заняла 17-е место ($ 160 млн). Источником дохода Марии, которая стала единственной спортсменкой в списке, были названы «инвестиции».