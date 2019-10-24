Шарапова вошла в список 25 богатейших женщин России

Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Карабах
АПОЭЛ
12
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Порту
Рейнджерс
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Янг Бойз
Фейеноорд
20
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ЦСКА
Ференцварош
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Лудогорец
Эспаньол
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Гент
Вольфсбург
12
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Сент-Этьен
Александрия
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Рома
Боруссия М
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Истанбул Башакшехир
Вольфсберг
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Бешикташ
Брага
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Слован Бр
Вулверхэмптон Уондерерс
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Партизан
Манчестер Юнайтед
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
АЗ
Астана
20
Хоккей. КХЛ
3-й период
Локомотив
Барыс
22
Хоккей. КХЛ
3-й период
ЦСКА
Йокерит
01
Хоккей. КХЛ
3-й период
Северсталь
Нефтехимик
11
Хоккей. КХЛ
3-й период
Торпедо
Спартак
12
Футбол. Еврокубки
22:00
Севилья
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо К
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
22:00
Мальме
Лугано
Футбол. Еврокубки
22:00
Хетафе
Базель
Футбол. Еврокубки
22:00
Трабзонспор
Краснодар
Футбол. Еврокубки
22:00
Спортинг
Русенборг
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСВ
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
22:00
Селтик
Лацио
Футбол. Еврокубки
22:00
Ренн
ЧФР
Футбол. Еврокубки
22:00
Арсенал
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
22:00
Айнтрахт Ф
Стандард Л
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Витязь
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
25.10
Монреаль Канадиенс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
25.10
Нью-Йорк Айлендерс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
25.10
Нью-Йорк Рейнджерс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
25.10
Коламбус Блю Джэкетс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
25.10
Сент-Луис Блюз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
25.10
Нэшвилл Предаторз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
25.10
Чикаго Блэкхокс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
25.10
Даллас Старз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
25.10
Калгари Флэймз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
25.10
Эдмонтон Ойлерз
Вашингтон Кэпиталз
Все события
Фоторепортажи
10«Зенит» потерпел первое поражение в группе Лиги чемпионов
34«Динамо» — «Краснодар»: «Золотой мяч» Яшина и культовые кепки
12:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Шарапова вошла в список 25 богатейших женщин России

Российская теннисистка Мария Шарапова замкнула список 25 богатейших женщин России по версии издания Forbes.

Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Состояние уроженки Нягани оценивается в $ 180 млн. В 2018 году бывшая первая ракетка мира в топ-25 не попала, а в 2017-м заняла 17-е место ($ 160 млн). Источником дохода Марии, которая стала единственной спортсменкой в списке, были названы «инвестиции».

Шарапова является основателем кондитерского бренда Sugarpova.

Первая десятка рейтинга

1. Елена Батурина — $ 1,2 млрд.
2. Татьяна Бакальчук — $ 1 млрд.
3. Татьяна Ковальчук — $ 600 млн.
4. Елена Рыболовлева — $ 600 млн.
5. Ольга Белявцева — $ 550 млн.
6. Лилия Ротенберг — $ 500 млн.
7. Татьяна Кузнецова — $ 460 млн.
8. Наталья Луценко — $ 425 млн.
9. Лидия Михайлова — $ 415 млн.
10. Евгения Гурьева — $ 390 млн.

Мария после разгромного поражения от американки Серены Уильямс в первом круге US Open 2019 года не принимала участия в турнирах.

Читайте также
 Фанаты требовали у журналистки показать грудь. Она ответила!
Жена Кокорина шикарно отдыхала, пока муж был в тюрьме!
«Вашингтон» и Ови — по-прежнему наше все
Футболист, оскорбивший Слуцкого, отстранен от тренировок
Клуб КХЛ «Локомотив» подписал пробный контракт с чемпионом мира
Сафин считает, что не стоило давать ЗМС футболистам сборной РФ
Отец Нурмагомедова отреагировал на новые нападки Макгрегора
Невероятный прыжок американской гимнастки поразил фанатов
ЦСКА играет с «Ференцварошем» в Лиге Европы (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь