Шарапова вошла в список 25 богатейших женщин России
Российская теннисистка Мария Шарапова замкнула список 25 богатейших женщин России по версии издания Forbes.
Российская теннисистка Мария Шарапова замкнула список 25 богатейших женщин России по версии издания Forbes.
Состояние уроженки Нягани оценивается в $ 180 млн. В 2018 году бывшая первая ракетка мира в топ-25 не попала, а в 2017-м заняла 17-е место ($ 160 млн). Источником дохода Марии, которая стала единственной спортсменкой в списке, были названы «инвестиции».
Шарапова является основателем кондитерского бренда Sugarpova.
Первая десятка рейтинга
1. Елена Батурина — $ 1,2 млрд.
2. Татьяна Бакальчук — $ 1 млрд.
3. Татьяна Ковальчук — $ 600 млн.
4. Елена Рыболовлева — $ 600 млн.
5. Ольга Белявцева — $ 550 млн.
6. Лилия Ротенберг — $ 500 млн.
7. Татьяна Кузнецова — $ 460 млн.
8. Наталья Луценко — $ 425 млн.
9. Лидия Михайлова — $ 415 млн.
10. Евгения Гурьева — $ 390 млн.
Мария после разгромного поражения от американки Серены Уильямс в первом круге US Open 2019 года не принимала участия в турнирах.