Марат Сафин: Шарапова не может стать моей девушкой. У нее есть молодой человек
Бывший теннисист Марат Сафин заявил, что с Марией Шараповой у него исключительно дружеские отношения.
Бывший теннисист Марат Сафин заявил, что с Марией Шараповой у него исключительно дружеские отношения.
— У вас
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— В среднем раз в год появляются ваши совместные фото с Марией Шараповой, вы пересекаетесь с ней на разных мероприятиях. В этот момент многие думают: а что, а вдруг? Мария может
— Нет. Насколько понимаю, у Марии есть молодой человек. Мы можем стать только хорошими друзьями. Кем, собственно, и является. (Сергей Егоров, Михаил Потапов).