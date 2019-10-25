Марат Сафин: Шарапова не может стать моей девушкой. У нее есть молодой человек

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий

— У вас по-прежнему нет ни девушки, ни жены?

— По-прежнему нет. Я живу для себя. Этот этап в жизни продолжается.

— В среднем раз в год появляются ваши совместные фото с Марией Шараповой, вы пересекаетесь с ней на разных мероприятиях. В этот момент многие думают: а что, а вдруг? Мария может когда-то стать вашей девушкой?