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00:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Марат Сафин: Шарапова не может стать моей девушкой. У нее есть молодой человек

Бывший теннисист Марат Сафин заявил, что с Марией Шараповой у него исключительно дружеские отношения.

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— У вас по-прежнему нет ни девушки, ни жены?

— По-прежнему нет. Я живу для себя. Этот этап в жизни продолжается.

— В среднем раз в год появляются ваши совместные фото с Марией Шараповой, вы пересекаетесь с ней на разных мероприятиях. В этот момент многие думают: а что, а вдруг? Мария может когда-то стать вашей девушкой?

— Нет. Насколько понимаю, у Марии есть молодой человек. Мы можем стать только хорошими друзьями. Кем, собственно, и является. (Сергей Егоров, Михаил Потапов).

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