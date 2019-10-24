ATP избрала нового председателя
Бывший итальянский теннисист Андреа Гауденци избран новым главой Ассоциации
Бывший итальянский теннисист Андреа Гауденци избран новым главой Ассоциации
Отмечается, что бывшая 18-я ракетка мира сменит на посту представителя Великобритании Криса Кермода.
«От лица всех теннисистов хочу поприветствовать Гауденци. Как бывший игрок, он знает, через что мы проходим. Считаю, у него есть все качества, чтобы возглавить тур — мы в ождидании совместной работы», — заявил глава Совета АТР Новак Джокович.
Гауденци приступит к своим обязанностям 1 января 2020 года. Председатель ATP избирается на четырехлетний срок.