ATP избрала нового председателя

«От лица всех теннисистов хочу поприветствовать Гауденци. Как бывший игрок, он знает, через что мы проходим. Считаю, у него есть все качества, чтобы возглавить тур — мы в ождидании совместной работы», — заявил глава Совета АТР Новак Джокович.