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18:39 (мск), источник: Газета.Ру

ATP избрала нового председателя

Бывший итальянский теннисист Андреа Гауденци избран новым главой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщается на официальном сайте организации.

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Источник: Reuters

Отмечается, что бывшая 18-я ракетка мира сменит на посту представителя Великобритании Криса Кермода.

«От лица всех теннисистов хочу поприветствовать Гауденци. Как бывший игрок, он знает, через что мы проходим. Считаю, у него есть все качества, чтобы возглавить тур — мы в ождидании совместной работы», — заявил глава Совета АТР Новак Джокович.

Гауденци приступит к своим обязанностям 1 января 2020 года. Председатель ATP избирается на четырехлетний срок.

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