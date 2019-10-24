Надаль победил Джоковича в выставочном матче в Казахстане

Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Карабах
АПОЭЛ
12
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Порту
Рейнджерс
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Янг Бойз
Фейеноорд
20
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ЦСКА
Ференцварош
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Лудогорец
Эспаньол
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Гент
Вольфсбург
12
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Сент-Этьен
Александрия
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Рома
Боруссия М
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Истанбул Башакшехир
Вольфсберг
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Бешикташ
Брага
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Слован Бр
Вулверхэмптон Уондерерс
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Партизан
Манчестер Юнайтед
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
АЗ
Астана
20
Хоккей. КХЛ
3-й период
Локомотив
Барыс
22
Хоккей. КХЛ
3-й период
ЦСКА
Йокерит
01
Хоккей. КХЛ
3-й период
Северсталь
Нефтехимик
11
Хоккей. КХЛ
3-й период
Торпедо
Спартак
12
Футбол. Еврокубки
22:00
Севилья
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо К
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
22:00
Мальме
Лугано
Футбол. Еврокубки
22:00
Хетафе
Базель
Футбол. Еврокубки
22:00
Трабзонспор
Краснодар
Футбол. Еврокубки
22:00
Спортинг
Русенборг
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСВ
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
22:00
Селтик
Лацио
Футбол. Еврокубки
22:00
Ренн
ЧФР
Футбол. Еврокубки
22:00
Арсенал
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
22:00
Айнтрахт Ф
Стандард Л
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Витязь
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
25.10
Монреаль Канадиенс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
25.10
Нью-Йорк Айлендерс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
25.10
Нью-Йорк Рейнджерс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
25.10
Коламбус Блю Джэкетс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
25.10
Сент-Луис Блюз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
25.10
Нэшвилл Предаторз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
25.10
Чикаго Блэкхокс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
25.10
Даллас Старз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
25.10
Калгари Флэймз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
25.10
Эдмонтон Ойлерз
Вашингтон Кэпиталз
Все события
Фоторепортажи
10«Зенит» потерпел первое поражение в группе Лиги чемпионов
34«Динамо» — «Краснодар»: «Золотой мяч» Яшина и культовые кепки
18:16 (мск), источник: Vesti.kz

Надаль победил Джоковича в выставочном матче в Казахстане

Испанец Рафаэль Надаль победил серба Новака Джоковича в выставочном матче, прошедшем сегодня, 24 октября, в Нур-Султане, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: Reuters

По регламенту встреча прошла в два сета. В первом лучше был Надаль (6:3), а во втором лучше действовал Джокович (6:3). В итоге, победителя выявляли в тай-брэйке, который завершился со счетом 11:9 в пользу испанца.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что звезды спорта прибыли в столицу с краткосрочным визитом — сегодня они уже провели пресс-конференцию и приняли участие в торжественном открытии нового теннисного центра, а также встретились с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Помимо этого, спортсмены провели мастер-класс для детей.

Читайте также
Команда казахстанского киберспортсмена обыграла участника ЧМ по Dota 2 и вышла в плей-офф престижного турнира
«Вашингтон» и Ови — по-прежнему наше все
Футболист, оскорбивший Слуцкого, отстранен от тренировок
Клуб КХЛ «Локомотив» подписал пробный контракт с чемпионом мира
Сафин считает, что не стоило давать ЗМС футболистам сборной РФ
Отец Нурмагомедова отреагировал на новые нападки Макгрегора
Невероятный прыжок американской гимнастки поразил фанатов
ЦСКА играет с «Ференцварошем» в Лиге Европы (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь