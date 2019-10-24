Надаль победил Джоковича в выставочном матче в Казахстане
Испанец Рафаэль Надаль победил серба Новака Джоковича в выставочном матче, прошедшем сегодня, 24 октября, в
Испанец Рафаэль Надаль победил серба Новака Джоковича в выставочном матче, прошедшем сегодня, 24 октября, в
По регламенту встреча прошла в два сета. В первом лучше был Надаль (6:3), а во втором лучше действовал Джокович (6:3). В итоге, победителя выявляли в
Напомним, что звезды спорта прибыли в столицу с краткосрочным визитом — сегодня они уже провели