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10:35 (мск), источник: БЕЛТА

Теннисистки Соболенко и Мертенс поспорят за выход в полуфинал турнира в китайском Чжухае

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На малом итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Чжухае сегодня определятся все участники полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая 14-е место в мировом рейтинге, в поединке за выход в ½ финала поспорит с 18-й ракеткой планеты бельгийкой Элизе Мертенс, которая является ее партнершей по парным соревнованиям. Обе спортсменки уже имеют по одной виктории на групповом этапе в игре с греческой теннисисткой Марией Саккари (22-й номер мирового рейтинга). Арина Соболенко обыграла ее в двух сетах (6:3, 6:4), а Элизе Мертенс одолела гречанку в трехсетовом поединке (6:2, 3:6, 6:1). Ранее на турнирах под эгидой WTA Арина Соболенко и Элизе Мертенс встречались трижды — две победы у бельгийки, одна у белоруски.

Первой участницей полуфинальной стадии стала десятая ракетка мира голландская теннисистка Кики Бертенс, победившая в своей группе украинку Даяну Ястремскую (24) и хорватку Донну Векич (20).

Полуфинальные матчи пройдут 26 октября, решающий поединок состоится 27 октября. Общий призовой фонд турнира в Чжухае составляет более $2,4 млн.

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