Теннисистки Соболенко и Мертенс поспорят за выход в полуфинал турнира в китайском Чжухае

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая 14-е место в мировом рейтинге, в поединке за выход в ½ финала поспорит с 18-й ракеткой планеты бельгийкой Элизе Мертенс, которая является ее партнершей по парным соревнованиям. Обе спортсменки уже имеют по одной виктории на групповом этапе в игре с греческой теннисисткой Марией Саккари (22-й номер мирового рейтинга). Арина Соболенко обыграла ее в двух сетах (6:3, 6:4), а Элизе Мертенс одолела гречанку в трехсетовом поединке (6:2, 3:6, 6:1). Ранее на турнирах под эгидой WTA Арина Соболенко и Элизе Мертенс встречались трижды — две победы у бельгийки, одна у белоруски.