Федерер без борьбы вышел в полуфинал турнира в Базеле

Федерер, посеянный под первым номером, в ¼ финала должен был встретиться со своим соотечественником Станисласом Вавринкой (7-й номер посева). Но как сообщает пресс-служба ATP, Вавринка был вынужден сняться с соревнований из-за травмы нижней части спины.