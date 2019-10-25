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10:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Федерер без борьбы вышел в полуфинал турнира в Базеле

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер без борьбы вышел в полуфинал домашнего теннисного турнира в Базеле, призовой фонд которого превышает 2 миллиона евро.

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Источник: Reuters

Федерер, посеянный под первым номером, в ¼ финала должен был встретиться со своим соотечественником Станисласом Вавринкой (7-й номер посева). Но как сообщает пресс-служба ATP, Вавринка был вынужден сняться с соревнований из-за травмы нижней части спины.

За выход в финал турнира Федерер поспорит с победителем противостояния Стефанос Циципас (Греция, 3) — Филип Крайинович (Сербия).

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