Федерер без борьбы вышел в полуфинал турнира в Базеле
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер без борьбы вышел в полуфинал домашнего теннисного турнира в Базеле, призовой фонд которого превышает 2 миллиона евро.
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер без борьбы вышел в полуфинал домашнего теннисного турнира в Базеле, призовой фонд которого превышает 2 миллиона евро.
Федерер, посеянный под первым номером, в ¼ финала должен был встретиться со своим соотечественником Станисласом Вавринкой (7-й номер посева). Но как сообщает
За выход в финал турнира Федерер поспорит с победителем противостояния Стефанос Циципас (Греция, 3) — Филип Крайинович (Сербия).