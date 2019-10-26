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25 октября, источник: БЕЛТА

Арина Соболенко победила Элизе Мертенс и вышла в полуфинал малого итогового турнира WTA в Чжухае

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая 14-е место в мировом рейтинге, вышла в полуфинал малого итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Чжухае, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в заключительном матче группового этапа Арина Соболенко встречалась со своей партнершей по парным соревнованиям бельгийкой Элизе Мертенс (18-й номер мирового рейтинга) и выиграла в трехсетовом поединке — 6:4, 3:6, 7:5. Арина сделала шесть эйсов и четыре брейка, 10 раз ошибившись при подаче. Тогда как Элизе пять раз подала навылет и реализовала два брейк-пойнта, допустив одну двойную ошибку. Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты.

До этого Арина Соболенко и Элизе Мертенс обыграли на групповом этапе греческую теннисистку Марию Саккари (22-й номер мирового рейтинга). Белоруска победила ее в двух сетах (6:3, 6:4), а бельгийка одолела гречанку в трехсетовом поединке (6:2, 3:6, 6:1). Ранее на турнирах под эгидой WTA Арина Соболенко и Элизе Мертенс встречались трижды: две победы были у бельгийки, одна — у белоруски.

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Первой участницей полуфинальной стадии стала десятая ракетка мира голландская теннисистка Кики Бертенс, победившая в своей группе украинку Даяну Ястремскую (24) и хорватку Донну Векич (20). Сегодня в полуфинал вышли также чешка Каролин Мухова (26) и китаянка Чжэн Сайсай (40).

Полуфинальные матчи пройдут 26 октября, решающий поединок состоится 27 октября. Общий призовой фонд турнира в Чжухае составляет более $2,4 млн.

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