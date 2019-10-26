Россия едет на Кубок Дэвиса сильнейшим составом. Сможет ли она победить?

Источник: AFP 2019

У России — сильнейший состав

Заявка сборной России сюрпризом не стала. В нее вошли все три российских игрока топ-30 — Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев, а также проверенный боец Евгений Донской. Можно было сколько угодно гадать, кто займет пятую позицию — Евгений Карловский, Роман Сафиуллин, Алексей Ватутин, ни разу в национальную команду не привлекавшийся, или кто-то из молодых вроде 14-летнего Константина Жженова, который ездил со сборной на матч квалификационного раунда в Швейцарию. Но Шамиль Тарпищев оказался одним из четырех капитанов, наряду с британцем Леоном Смитом, канадцем Франком Данцевичем и аргентинцем Гастоном Гаудио, кто не воспользовался правом заявить пятого игрока. Поэтому в Испанию команда поедет в сильнейшем, но узком составе.

Сборная России — один из двух участников Davis Cup Finals, у кого два игрока в топ-10 на данный момент. Вторая Испания. Правда, по очкам, набранным в этом сезоне, Карен Хачанов идет только 16-м, и к мадридскому турниру может покинуть топ-10. Но все равно, исходя из одиночного рейтинга, состав сборной России — сильнейший из всех 18 команд: трех игроков в топ-25 нет больше ни у кого. Даже третий испанец, Пабло Карреньо Буста, сейчас только 34-й.

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Нюансы

Означает ли это, что Россия — фаворит Кубка Дэвиса-2019? Если не в явные, то в теневые фавориты команду Тарпищева записать можно. Только есть в этом турнире несколько нюансов.

Первый — это Медведев. Российский теннисист проводит волшебный сезон. Он сыграл шесть финалов на шести турнирах подряд, в том числе — на «Большом шлеме». Выиграл друг за другом два «Мастерса» на разных континентах, поднялся на четвертое место в рейтинге ATP и на третье — по очкам, набранным в этом сезоне. Сейчас он отдыхает и готовится к первому в своей карьере Итоговому турниру года, на который попал заранее. Но тот, кто считается козырем сборной России, может оказаться и ее головной болью. Мы все искренне желаем Медведеву максимально успешного выступления на Итоговом чемпионате в Лондоне — он это заслужил. Но если Даниил задержится там до выходных — то есть, дойдет до полуфинала, играть в понедельник против Хорватии и во вторник после Испании ему будет очень тяжело. Он, собственно, сам так и сказал: «Если я проведу все матчи в Лондоне из трех сетов с тай-брейками, потом не смогу неделю с кровати встать». Не говоря уже о Кубке Дэвиса.

Оптимизм внушает то, что и Хачанов, и Рублев осенью находятся в неплохой форме. Андрей, например, взял титул в Москве и дошел до четвертьфинала в Вене. С Хорватией они вполне могут разобраться вдвоем. Тем более, что Рублев в октябре побеждал обоих лидеров балканцев — и Борну Чорича, и Марина Чилича.

Второй — это жребий. Попасть в одну группу с действующим обладателем Кубка Дэвиса, пусть хорваты сейчас менее боевиты, чем год назад, и хозяевами турнира во главе с одним из лидеров мирового рейтинга — сомнительное удовольствие. У испанцев проблем с мотивацией точно не будет. Да и статистика не в нашу пользу. Лидера принимающей команды — Рафаэля Надаля — наши парни ни разу не обыгрывали. Один только Хачанов уступил ему шесть раз подряд. Но и Роберто Баутиста Агут может быть очень неприятным соперником. Ни Рублев, ни Медведев также не имеют опыта побед над ним, а Карен проиграл теннисисту из Кастельона четыре из пяти последних матчей, в том числе — дважды на «Шлемах» в этом году.



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Третий — это место. Caja Magica — особый комплекс. Мадрид расположен на высоте 700 метров над уровнем моря, и мячи там летят быстрее, чем, например, в Монте-Карло. Играть в «Волшебной коробке» (именно так переводится название стадиона на русский язык) получается не у всех. И парни из сборной России — не исключение. Хачанов выиграл там всего один матч в карьере, Медведев — ни одного, Донской проходил в Мадриде квалификацию, а Рублев не играл вовсе. Интересно, как получится у них на этот раз, когда вместо грунта будет постелен хард.

Четвертый — это пара. В условиях, когда очко в паре может стать решающим, Россия конкурентам по группе уступает. У нас нет сыгранного дуэта. Хачанов и Рублев нередко выступают в парных турнирах вместе, но они все-таки — одиночники. А у хорватов есть Мате Павич из топ-10 парного рейтинга, который вполне сыгран с Иваном Додигом, и Никола Мектич из топ-20. В заявке у испанцев — восьмая ракетка мира в паре Марсель Гранольерс, который за последний год выиграл два «Мастерса», и Фелисиано Лопес, который, несмотря на почтенный возраст (ему исполнилось 38 лет), может зажечь в обоих разрядах.

Шанс