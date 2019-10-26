Хачанов и Рублев не смогли пробиться в полуфинал теннисного турнира в Вене

Источник: РИА "Новости"

23-летний Хачанов, который был посеян на турнире под вторым номером, проиграл аргентинцу Диего Шварцману со счетом 6:7 (6:8), 2:6. Спортсмены играли в третий раз, вторую победу одержал аргентинец. В полуфинале пятый сеяный турнира сыграет с победителем встречи между французом Гаэлем Монфисом (4) и словенцем Аляжем Бедене, которая завершится позднее в пятницу.

22-летний Рублев уступил итальянскому теннисисту Маттео Берреттини (3) со счетом 5:7, 6:7 (4:7). Спортсмены встретились в четвертый раз в истории, Берреттини одержал третью победу. В полуфинале итальянец сыграет с австрийцем Домиником Тимом (1).

Фоторепортаж В Москве завершился юбилейный Кубок Кремля

Хачанов располагается на девятом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету четыре победы на турнирах под эгидой ATP. Его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2019).

Рублев занимает 22-е место в рейтинге ATP, на его счету две победы на турнирах под эгидой организации. 20 октября Рублев одержал победу на турнире «ВТБ Кубок Кремля», который прошел в Москве. Высшим достижением теннисиста на турнирах серии Большого шлема является выход в ¼ финала на Открытом чемпионате США (2017).