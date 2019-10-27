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26 октября, источник: БЕЛТА

Арина Соболенко поборется с Кики Бертенс за победу на малом итоговом турнире WTA

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (14-й номер мирового рейтинга) пробилась в финал малого итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Чжухае, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Сегодня в полуфинальном поединке с чешской теннисисткой Каролиной Муховой (26) белоруска с огромным трудом выиграла первый сет со счетом 7:5.

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Во второй партии Арина Соболенко уступала 3:5, но затем сумела выровнять положение и вырвать победу на тай-брейке — 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

В первом полуфинальном матче десятая ракетка мира голландская теннисистка Кики Бертенс в упорнейшей борьбе одолела китаянку Чжэн Сайсай (40) — 2:6, 6:3, 6:4.

Кики Бертенс стала первой финалисткой малого итогового турнира WTAКики Бертенс встречалась с китайской теннисисткой Чжэн Сайсай, занимающей 40-е место в рейтинге WTA, и победила в трехсетовом поединке — 2:6, 6:3, 6:4.

Решающий поединок малого итогового турнира WTA в Чжухае состоится 27 октября. Его победительница получит $655 тыс., финалистка — $300 тыс.

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