Арина Соболенко поборется с Кики Бертенс за победу на малом итоговом турнире WTA

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Сегодня в полуфинальном поединке с чешской теннисисткой Каролиной Муховой (26) белоруска с огромным трудом выиграла первый сет со счетом 7:5.

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Во второй партии Арина Соболенко уступала 3:5, но затем сумела выровнять положение и вырвать победу на тай-брейке — 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

В первом полуфинальном матче десятая ракетка мира голландская теннисистка Кики Бертенс в упорнейшей борьбе одолела китаянку Чжэн Сайсай (40) — 2:6, 6:3, 6:4.

Кики Бертенс стала первой финалисткой малого итогового турнира WTAКики Бертенс встречалась с китайской теннисисткой Чжэн Сайсай, занимающей 40-е место в рейтинге WTA, и победила в трехсетовом поединке — 2:6, 6:3, 6:4.