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26 октября, источник: Спорт РИА Новости

Федерер вышел в финал турнира ATP в Базеле, где сыграет с де Минауром

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер вышел в финал теннисного турнира в Базеле, призовой фонд которого превышает 2 миллиона евро.

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Источник: Reuters

Первая ракетка турнира Федерер в полуфинале обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса, посеянного под 3-м номером, — 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 19 минут.

Соперником Федерера по финалу станет обладатель wild card австралиец Алекс де Минаур.

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