Федерер вышел в финал турнира ATP в Базеле, где сыграет с де Минауром
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер вышел в финал теннисного турнира в Базеле, призовой фонд которого превышает 2 миллиона евро.
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер вышел в финал теннисного турнира в Базеле, призовой фонд которого превышает 2 миллиона евро.
Первая ракетка турнира Федерер в полуфинале обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса, посеянного под 3-м номером, — 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 19 минут.
Соперником Федерера по финалу станет обладатель wild card австралиец Алекс де Минаур.