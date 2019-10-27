Соболенко выиграла турнир WTA Elite Trophy в Китае

Соболенко, посеянная под четвертым номером, в финале в воскресенье обыграла первую ракетку турнира голландку Кики Бертенс со счетом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 17 минут.

Для 21-летней Соболенко этот титул WTA в одиночном разряде стал третьим в сезоне и пятым в карьере.