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12:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Соболенко выиграла турнир WTA Elite Trophy в Китае

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира WTA Elite Trophy в китайском Чжухае, призовой фонд которого превышает 2,4 миллиона долларов.

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Соболенко, посеянная под четвертым номером, в финале в воскресенье обыграла первую ракетку турнира голландку Кики Бертенс со счетом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 17 минут.

Для 21-летней Соболенко этот титул WTA в одиночном разряде стал третьим в сезоне и пятым в карьере.

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