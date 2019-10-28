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27 октября, источник: Чемпионат.com

Соболенко рассказала, что посвятит один день отпуска вредной еде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что ей нравится не очень полезная пища. Она рассказала, что позволит себе во время отпуска один день, когда будет есть вредные блюда.

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Источник: AFP 2019

«Я очень люблю пиццу с салями, бургеры из “Макдоналдса” и печенье. Вообще, я всё люблю! Но не буду налегать на вредную пищу. Я две недели не буду тренироваться в отпуске и не хочу набрать вес, как в прошлом году. Постараюсь сохранить форму. Но в один день, конечно, позволю себе съесть всё это. Только один день, и на этом всё», — приводит слова Соболенко официальный сайт WTA.

Сегодня, 27 октября, начался основной Итоговый турнир WTA. 21-летняя спортсменка выступит на нём в парном разряде с бельгийкой Элисе Мертенс. Дуэт посеян под первым номером.

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