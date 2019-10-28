Соболенко рассказала, что посвятит один день отпуска вредной еде

«Я очень люблю пиццу с салями, бургеры из “Макдоналдса” и печенье. Вообще, я всё люблю! Но не буду налегать на вредную пищу. Я две недели не буду тренироваться в отпуске и не хочу набрать вес, как в прошлом году. Постараюсь сохранить форму. Но в один день, конечно, позволю себе съесть всё это. Только один день, и на этом всё», — приводит слова Соболенко официальный сайт WTA.