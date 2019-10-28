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10:09 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Хачанов поднялся на восьмое место в рейтинге ATP

ТАСС, 28 октября. Россиянин Карен Хачанов поднялся с девятого на восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте ATP в понедельник.

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Источник: Reuters

На прошлой неделе Хачанов дошел до ¼ финала турнира ATP в Вене. 23-летний теннисист, который был посеян на турнире под вторым номером, проиграл аргентинцу Диего Шварцману со счетом 6:7 (6:8), 2:6.

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Лучшим российским теннисистом остается Даниил Медведев, который сохранил за собой четвертую строчку рейтинга.

Россиянин Андрей Рублев занимает 22-е место. В рейтинге лидерство сохранил серб Новак Джокович, второе место занимает испанец Рафаэль Надаль, третье — швейцарец Роджер Федерер.

Рейтинг АТР от 28 октября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9545 очков;.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225;.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6950;.

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5740;.

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5495;.

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4335;.

7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3830;.

8 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2830;.

9 (11). Маттео Берреттини (Италия) — 2705;.

10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575…

22 (22). Андрей Рублев (Россия) — 1606.

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