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16:01 (мск), источник: ТАСС

Свитолина переиграла Плишкову в первом туре Итогового турнира WTA

ТАСС, 28 октября. Украинка Элина Свитолина (восьмая сеяная турнира) обыграла чешку Каролину Плишкову (2) в матче первого тура пурпурной группы Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в китайском Шэньчжэне.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 7:6 (14:12), 6:4 в пользу 25-летней украинки. Соперницы встречались в девятый раз, Свитолина в четвертый раз одержала победу. Позднее в понедельник пройдет второй матч группы между канадкой Бьянкой Андрееску (4) и румынкой Симоной Халеп (5).

В красной группе выступают австралийка Эшли Барти (1), японка Наоми Осака (3), чешка Петра Квитова (6) и швейцарка Белинда Бенчич (7). Теннисистки красной группы проведут свои вторые матчи на турнире во вторник (Барти сыграет с Осакой, Квитова встретится с Бенчич).

В предварительном раунде восемь участниц поделены на две группы по четыре человека в каждой, в которых по круговой системе будут определены по две полуфиналистки. Затем победительницы полуфиналов выявят обладательницу трофея.

Итоговый турнир проводится с 1972 года, наибольшее количество побед на счету американки Мартины Навратиловой (8). Единственной россиянкой, выигравшей турнир, стала Мария Шарапова (2004). Самыми успешными среди нынешних участниц являются Свитолина (2018) и Квитова (2011), по разу выигрывавшие Итоговый турнир. Соревнования завершатся 3 ноября, призовой фонд турнира составляет $14 млн.

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