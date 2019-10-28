Свитолина переиграла Плишкову в первом туре Итогового турнира WTA

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Встреча завершилась со счетом 7:6 (14:12), 6:4 в пользу 25-летней украинки. Соперницы встречались в девятый раз, Свитолина в четвертый раз одержала победу. Позднее в понедельник пройдет второй матч группы между канадкой Бьянкой Андрееску (4) и румынкой Симоной Халеп (5).

В красной группе выступают австралийка Эшли Барти (1), японка Наоми Осака (3), чешка Петра Квитова (6) и швейцарка Белинда Бенчич (7). Теннисистки красной группы проведут свои вторые матчи на турнире во вторник (Барти сыграет с Осакой, Квитова встретится с Бенчич).

В предварительном раунде восемь участниц поделены на две группы по четыре человека в каждой, в которых по круговой системе будут определены по две полуфиналистки. Затем победительницы полуфиналов выявят обладательницу трофея.