«Царь родился»: Даниил Медведев — о своем стиле, поведении, деньгах и жене

О шести финалах подряд и трех титулах
— Не так много игроков в мире сделали то, что мне удалось за последние три месяца. Это просто невероятно. Горжусь собой. Это итог кропотливой и очень тяжелой работы на протяжении двух с половиной лет. Моя жизнь была полностью посвящена теннису, поэтому не испытываю эйфории сейчас. Если бы этот успех пришел резко, из ниоткуда, то мог бы спрашивать себя, как все это получилось.
О том, почему так спокоен после выигранных матчей
— Во время US Open решил не праздновать победы, даже если матчи были очень сложными. Но это требовало некоторых усилий (улыбается). Конечно, я очень доволен, но внутри. Посмотрим, понравится ли это публике. Думаю, это может показаться странным. Высокомерным? Нет, это вовсе не так. Идея появилась в Цинциннати. Физически был по-настоящему убит после тяжелых матчей. Люди вокруг говорили: «Этот русский настолько хорош, насколько он сдержан после своих побед». Мне очень понравилась эта мысль, так что буду пытаться ей следовать, это будет моей фишкой. Теперь все будут знать, что Медведев выигрывает, но не празднует.
Во время загрузки произошла ошибка.
О том, как изменил отношение к теннису
— Изменился во многих компонентах. Можно окружить себя огромной командой, лучшими профессионалами в своем деле, но если ты сам не работаешь по полной, то будет сложно чего-то достичь. Мой тренер Жиль Сервара убедил, что может помочь только мобилизация всех сил, хотя никогда не говорил, каким именно я должен быть. Если говорить о команде, например, один человек занимается моим здоровьем. Анализирует физическое состояние, объясняет, что надо есть, а также, когда спать, чтобы меньше страдать от смены часовых поясов. Сказал, что сахар вреден для восстановления организма. Так что во время турниров больше не ем сладкое, хотя обожаю десерты.
О том, что его стиль совсем не такой, как у нового поколения
— Контратакующая игра — у меня есть стремление подстраиваться под агрессивную игру соперника. Однако в этом году стал понимать, что если такой подход невозможен, то начинаю сам играть агрессивнее. Возможно, с таким выжидающим стилем я действую не так, как все. Стараюсь посеять сомнения в голову противника. Надеюсь, что с каждым ударом делаю жизнь соперника сложнее. Хотя нужно уметь и адаптироваться.
Когда берешь матчи, в которых соперник играет лучше, сильнее бьет, это очень приятно. В Шанхае каждый вечер смотрел лучшие моменты игр. Из моих игр всего два или три момента попадали в нарезку. Даже комментаторы говорили: «Медведеву достаточно трех ударов для победы». Честно говоря, мне такое мнение доставляет удовольствие.
Во время загрузки произошла ошибка.
О том, не жалеет ли о своем поведении и конфликте с болельщиками на US Open
— Не жалею. Да, то, что сделал с болбоем, было некрасиво. Понимаю, что вырывать у него из рук полотенце не стоило. Но после матча принес ему свои извинения. Зато я не обижаюсь на то, что болельщики говорили мне после матча. Не жалею, что люди увидели, какой я на самом деле. Мы, россияне, любим сарказм. Так что, то, что сделал после матчей с Кепфером и Лопесом, было очень по-русски. В России мы говорим, что нельзя терпеть, когда кто-то тебя атакует. Нужно отвечать.
О том, что чувствует, когда слышит фразу, что он — новый «плохой парень» мирового тенниса
— Не думаю об этом, хотя мне не очень нравится, когда меня так называют. Если еще пять лет обо мне будут говорить, как о «плохом парне», то смирюсь. Но не думаю, что так и будет. Было очень забавно читать слова Марата Сафина, когда у него спросили об этом. Марат ответил: «Вы посмотрите на его голову. Как он может быть плохим парнем? Он же хороший мальчик!».
С восьми до 20 лет абсолютно не умел контролировать ни свои эмоции, ни сердце. Меня постоянно наказывали за это. Психологическая подготовка помогла научиться контролировать себя. Благодаря этому стал намного увереннее в себе и в том, что делаю. Все мои решения влияют на мою жизнь и теннис.
Во время загрузки произошла ошибка.
О заработках топ-игроков и отношении к деньгам
— В теннисе деньги есть, потому что его любят СМИ, фанаты и телевидение. Но все ли можно ими измерить? Если бы люди не смотрели футбол, в нем не было бы денег. И это же не футболист решает, сколько он будет зарабатывать. Никто не скажет: «Три миллиона для меня — слишком. Возьму только один, мне хватит». Так же и в теннисе. Выкладываю на 100%, чтобы зарабатывать больше. Но не мне решать, сколько именно.
Я не очень много трачу. Если захочу купить «Бугатти» за три миллиона, сделаю это, потому что люблю машины, и эта модель мне очень нравится. И нет, я купил другую машину, она мне доставляет нереальное удовольствие. Трачу деньги только на то, что мне доставляет радость. В этом году, например, летал в Австралию в эконом-классе за 1200 евро, хотя был на 15-м месте в мировом рейтинге и в бизнес-классе не почувствовал бы удара по кошельку. Но подумал: неужели за 20 часов полета надо переплачивать три тысячи евро?
О супруге Дарье, на которой женился в сентябре 2018-го
— Дарья — моя главная поддержка. Не могу слова без нее сказать. Она показала мне красоту жизни, которую не видел раньше. Жизнь прекрасна! С этой девушкой хотел бы прожить всю свою жизнь. Она уверена во мне гораздо больше, чем я сам. Она показала мне, как нужно управлять своей жизнью. Это происходит тогда, когда ты уверен в себе. Тогда ты, а не кто-то за тебя принимает решения. Наверное, теперь стал более эгоистичным. Кто-то скажет, что зазнался и стал важничать, но это не так. Вел бы себя так же, даже если бы занимал 70-е место в рейтинге. Некоторые готовы жертвовать собой ради других.