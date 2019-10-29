Наоми Осака снялась с Итогового турнира WTA из-за травмы

Источник: AP 2019

22-летнюю Осаку заменит 27-летняя голландка Кики Бертенс.

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Осака выступала в красной группе вместе с Петрой Квитовой из Чехии, австралийкой Эшли Барти и швейцаркой Белиндой Бенчич. В первом матче группы Осака обыграла Квитову.

Осака в рейтинге WTA занимает третье место, в ее активе пять титулов WTA. В нынешнем сезоне теннисистка победила на турнире серии Большого шлема — Открытом чемпионате Австралии, а также на турнирах в Осаке и Пекине.

В предварительном раунде восемь участниц поделены на две группы по четыре теннисистки в каждой. В полуфинал выйдут по две лучшие участницы из каждой группы.