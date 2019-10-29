Бертенс обыграла Барти в матче итогового турнира WTA

Бертенс, во вторник заменившая в Красной группе японку Наоми Осаку, которая снялась с розыгрыша из-за травмы плеча, обыграла первую ракетку мира Барти со счетом 3:6, 6:3, 6:4. Матч продолжался 2 часа 9 минут.