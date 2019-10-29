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16:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бертенс обыграла Барти в матче итогового турнира WTA

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Голландка Кики Бертенс обыграла австралийку Эшли Барти в своем первом матче на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Китае.

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Источник: РИА "Новости"

Бертенс, во вторник заменившая в Красной группе японку Наоми Осаку, которая снялась с розыгрыша из-за травмы плеча, обыграла первую ракетку мира Барти со счетом 3:6, 6:3, 6:4. Матч продолжался 2 часа 9 минут.

В другом матче Красной группы во вторник играют чешка Петра Квитова (6-й номер посева) и представительница Швейцарии Белинда Бенчич (7).

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