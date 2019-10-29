Бертенс обыграла Барти в матче итогового турнира WTA
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Голландка Кики Бертенс обыграла австралийку Эшли Барти в своем первом матче на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Китае.
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Голландка Кики Бертенс обыграла австралийку Эшли Барти в своем первом матче на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Китае.
Бертенс, во вторник заменившая в Красной группе японку Наоми Осаку, которая снялась с розыгрыша
В другом матче Красной группы во вторник играют чешка Петра Квитова (6-й номер посева) и представительница Швейцарии Белинда Бенчич (7).