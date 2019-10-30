Медведев проиграл Шарди во втором круге турнира серии «Мастерс» в Париже

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Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:4 в пользу 32-летнего француза. Спортсмены встретились в третий раз, Шарди одержал вторую победу. В третьем круге Шарди сыграет с победителем встречи между чилийцем Кристианом Гариным и американцем Джоном Изнером (15-й номер посева), которая пройдет в среду. Ранее борьбу на турнире завершили россияне Карен Хачанов (восьмой посев, второй круг) и Андрей Рублев (первый круг).

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23-летний Медведев был посеян на турнире под четвертым номером. Он одержал семь побед на турнирах ATP в карьере. В нынешнем сезоне россиянин выиграл соревнования в Софии, Санкт-Петербурге, турниры серии «Мастерс» в Цинциннати (США) и Шанхае (Китай), а также дошел до финала Открытого чемпионата США, где в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Кроме того, он доходил до решающих встреч на турнирах в Монреале, Вашингтоне, Барселоне и Брисбене, приняв участие в девяти финалах текущего сезона (лучший результат в мире).

Россиянин занимает четвертое место в мировом рейтинге, он квалифицировался на итоговый турнир ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября. Шарди занимает 65-е место в рейтинге, он выиграл один турнир ATP. На турнирах Большого шлема его лучший результат — четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2013 году.

Медведев выиграл 19 сетов подряд в 10 матчах с финала Открытого чемпионата США до поражения во второй партии с Шарди. После победы на турнире в Шанхае Медведев снялся с «ВТБ Кубка Кремля», который прошел в Москве, и турнира в Вене.