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00:05 (мск), источник: ТАСС

Медведев проиграл Шарди во втором круге турнира серии «Мастерс» в Париже

ТАСС, 29 октября. Российский теннисист Даниил Медведев уступил французу Жереми Шарди в матче второго круга турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже. Призовой фонд соревнований составляет €5,2 млн.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:4 в пользу 32-летнего француза. Спортсмены встретились в третий раз, Шарди одержал вторую победу. В третьем круге Шарди сыграет с победителем встречи между чилийцем Кристианом Гариным и американцем Джоном Изнером (15-й номер посева), которая пройдет в среду. Ранее борьбу на турнире завершили россияне Карен Хачанов (восьмой посев, второй круг) и Андрей Рублев (первый круг).

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23-летний Медведев был посеян на турнире под четвертым номером. Он одержал семь побед на турнирах ATP в карьере. В нынешнем сезоне россиянин выиграл соревнования в Софии, Санкт-Петербурге, турниры серии «Мастерс» в Цинциннати (США) и Шанхае (Китай), а также дошел до финала Открытого чемпионата США, где в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Кроме того, он доходил до решающих встреч на турнирах в Монреале, Вашингтоне, Барселоне и Брисбене, приняв участие в девяти финалах текущего сезона (лучший результат в мире).

Россиянин занимает четвертое место в мировом рейтинге, он квалифицировался на итоговый турнир ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября. Шарди занимает 65-е место в рейтинге, он выиграл один турнир ATP. На турнирах Большого шлема его лучший результат — четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2013 году.

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Медведев выиграл 19 сетов подряд в 10 матчах с финала Открытого чемпионата США до поражения во второй партии с Шарди. После победы на турнире в Шанхае Медведев снялся с «ВТБ Кубка Кремля», который прошел в Москве, и турнира в Вене.

Турнир в Париже является заключительным, девятым в серии «Мастерс» в сезоне, он завершится 3 ноября. Из россиян на турнире побеждали Марат Сафин (2000, 2002, 2004), Николай Давыденко (2006) и Хачанов (2018).

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