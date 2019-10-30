Медведев упустил шанс обойти Федерера. Внезапное поражение Даниила
Первая ракетка России после отпуска сенсационно проиграл на парижском «Мастерсе». Это первое поражение Медведева после эпического финала US Open с Надалем.
Первая ракетка России после отпуска сенсационно проиграл на парижском «Мастерсе». Это первое поражение Медведева после эпического финала US Open с Надалем.
Турнир ATP Rolex Paris Masters. Второй круг
Жереми Шарди (Франция, Q) — Даниил Медведев (Россия, 4) — 4:6, 6:2, 6:4
Даниил Медведев, еще недавно живший жизнью среднего теннисиста и не избалованный вниманием СМИ, сейчас превратился в знаменитость. Перед стартом парижского «Мастерса» с ним поговорил L’Equipe и поставил на обложку с заголовком «Царь родился». Но этот самый парижский «Мастерс» на старте для Даниила и закончился. Его
Медведев приехал в Париж в таком статусе и на такой уверенности, что за матчи первых кругов вряд ли большое количество болельщиков всерьез волновалось. Обсуждалась больше встреча с Джоковичем в полуфинале и возможность Даниила сместить Роджера Федерера с третьей строчки в рейтинге уже на этой неделе. И нет ничего удивительного в этом, ведь Даниил выиграл последние два «Мастерса» и вообще не проигрывал раньше финала на шести турнирах подряд, включая US Open.
Да и соперник по стартовому матчу был не то, чтобы слишком грозный. Медведев обыгрывал Шарди даже когда был на много порядков ниже в рейтинге, чем сейчас. Этот француз — не такой уж плохой игрок, способен
Из десяти матчей с Шарди Даниил выиграл бы восемь или девять, но это был тот самый день, когда все сложилось не так, как надо. Сошлись все звезды. Из полутора десятков
Возможно, Даниилу как раз не хватило турнира в Вене, с которого он снялся на прошлой неделе. Когда долго не играешь, то немного теряешь наигранность, упускаешь кучу шансов, а прибившийся к кортам соперник забивает все, что можно. Так и случилось с Шарди.
Даниил упустил отличный шанс стать третьим, но сезон для него еще далеко не закончен. Сейчас ему можно пару дней отдохнуть и перебраться через
Лучший Медведев более чем способен на закрытом харде взять реванш у Надаля за поражение на US Open, не говоря о том, чтобы не в первый раз обыграть Циципаса, Зверева или Тима. Очень интересно было бы посмотреть на Даниила на фоне Роджера Федерера. Швейцарец ведет в личный встречах 4:0, но с новой версией Дани еще не играл.
В рейтинге отставание от Роджера составляет около 500 очков, что позволяет надеяться на топ-3 по итогам сезона. Для этого, правда, Даниилу придется как минимум выйти в финал Итогового, при условии, что Роджер не выйдет из группы. Не то, чтобы это было совсем нереально, но не очевидно.
После Лондона Даниил в компании Андрея Рублева, Карена Хачанова и Евгения Донского отправится в Мадрид, где сыграет за сборную России в первом Кубке Дэвиса по новому формату. Так что дел еще предстоит в этом сезоне немало. И поражения всех наших теннисистов в стартовые дни парижского «Мастерса» могут быть в
Михаил Потапов