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12:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медведев упустил шанс обойти Федерера. Внезапное поражение Даниила

Первая ракетка России после отпуска сенсационно проиграл на парижском «Мастерсе». Это первое поражение Медведева после эпического финала US Open с Надалем.

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Источник: AFP 2019

Турнир ATP Rolex Paris Masters. Второй круг
Жереми Шарди (Франция, Q) — Даниил Медведев (Россия, 4) — 4:6, 6:2, 6:4

Даниил Медведев, еще недавно живший жизнью среднего теннисиста и не избалованный вниманием СМИ, сейчас превратился в знаменитость. Перед стартом парижского «Мастерса» с ним поговорил L’Equipe и поставил на обложку с заголовком «Царь родился». Но этот самый парижский «Мастерс» на старте для Даниила и закончился. Его супер-серию из шести финалов подряд прервал тот, от кого этого меньше всего ожидали — Жереми Шарди.

Вопрос наигранности

Медведев приехал в Париж в таком статусе и на такой уверенности, что за матчи первых кругов вряд ли большое количество болельщиков всерьез волновалось. Обсуждалась больше встреча с Джоковичем в полуфинале и возможность Даниила сместить Роджера Федерера с третьей строчки в рейтинге уже на этой неделе. И нет ничего удивительного в этом, ведь Даниил выиграл последние два «Мастерса» и вообще не проигрывал раньше финала на шести турнирах подряд, включая US Open.

Да и соперник по стартовому матчу был не то, чтобы слишком грозный. Медведев обыгрывал Шарди даже когда был на много порядков ниже в рейтинге, чем сейчас. Этот француз — не такой уж плохой игрок, способен раз-два в сезон обыграть игрока топ-10, был однажды в четвертьфинале «Шлема», сильно бьет по мячу. Но он — типичный теннисист для внутреннего пользования, не звезда, не игрок больших стадий. Добротный и опасный теннисист в свой день, но если с ним показать реальный класс, сразу все отдаст, даже спорить не будет.

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Из десяти матчей с Шарди Даниил выиграл бы восемь или девять, но это был тот самый день, когда все сложилось не так, как надо. Сошлись все звезды. Из полутора десятков брейк-пойнтов Даня реализовал только один, а Жереми — три из пяти. Весь решающий сет Даниил упускал шансы. Так иногда бывает. Нечто похожее происходит и в футболе, когда обстучишь все штанги и пропустишь с единственной контратаки.

Возможно, Даниилу как раз не хватило турнира в Вене, с которого он снялся на прошлой неделе. Когда долго не играешь, то немного теряешь наигранность, упускаешь кучу шансов, а прибившийся к кортам соперник забивает все, что можно. Так и случилось с Шарди. Он-то в Берси уже три матча провел: два в квалификации и один в основной сетке. По классу он намного слабее Даниила, но в данный конкретный день чувствовал себя комфортно, а Даня — нет. Итоговый счет в пользу француза — 4:6, 6:2, 6:4.

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Перегруппироваться и залетать в топ-3

Даниил упустил отличный шанс стать третьим, но сезон для него еще далеко не закончен. Сейчас ему можно пару дней отдохнуть и перебраться через Ла-Манш в Лондон, где у него будет целая неделя, чтобы привыкнуть к условиям Итогового турнира ATP и прибиться к кортам.


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Лучший Медведев более чем способен на закрытом харде взять реванш у Надаля за поражение на US Open, не говоря о том, чтобы не в первый раз обыграть Циципаса, Зверева или Тима. Очень интересно было бы посмотреть на Даниила на фоне Роджера Федерера. Швейцарец ведет в личный встречах 4:0, но с новой версией Дани еще не играл.

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В рейтинге отставание от Роджера составляет около 500 очков, что позволяет надеяться на топ-3 по итогам сезона. Для этого, правда, Даниилу придется как минимум выйти в финал Итогового, при условии, что Роджер не выйдет из группы. Не то, чтобы это было совсем нереально, но не очевидно.

После Лондона Даниил в компании Андрея Рублева, Карена Хачанова и Евгения Донского отправится в Мадрид, где сыграет за сборную России в первом Кубке Дэвиса по новому формату. Так что дел еще предстоит в этом сезоне немало. И поражения всех наших теннисистов в стартовые дни парижского «Мастерса» могут быть в каком-то смысле полезными. Куча времени для того, чтобы сделать выводы и поискать силы на последний рывок.

Михаил Потапов

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