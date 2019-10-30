Шарапова примет участие в выставочном турнире на Гавайях
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российская теннисистка Мария Шарапова примет участие в выставочном турнире на Гавайях, сообщается на официальном сайте турнира.
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российская теннисистка Мария Шарапова примет участие в выставочном турнире на Гавайях, сообщается на официальном сайте турнира.
Матчи пройдут в Гонолулу
«Это отличный способ подготовиться к турнирам в Австралии. Я взволнована возможностью сыграть на турнире в Гонолулу, посмотреть прекрасный остров и встретиться с болельщиками», — сказала Шарапова.
Помимо Шараповой на турнире сыграют канадка Бьянка Андрееску, немка Ангелика Кербер и другие известные теннисистки.