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15:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шарапова примет участие в выставочном турнире на Гавайях

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российская теннисистка Мария Шарапова примет участие в выставочном турнире на Гавайях, сообщается на официальном сайте турнира.

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Источник: Reuters

Матчи пройдут в Гонолулу 26—28 декабря.

«Это отличный способ подготовиться к турнирам в Австралии. Я взволнована возможностью сыграть на турнире в Гонолулу, посмотреть прекрасный остров и встретиться с болельщиками», — сказала Шарапова.

Помимо Шараповой на турнире сыграют канадка Бьянка Андрееску, немка Ангелика Кербер и другие известные теннисистки.

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