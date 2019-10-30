Чемпионка US Open Андрееску отказалась от продолжения борьбы в матче Итогового турнира WTA

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19-летняя Андрееску, которая посеяна под четвертым номером, досрочно завершила борьбу в матче против чешки Каролины Плишковой (2) по окончании первой партии, которая осталась за Плишковой со счетом 6:3. Канадка не смогла продолжить игру из-за травмы левого колена. Спортсменки встретились во второй раз, Плишкова одержала первую победу (Андрееску засчитано поражение). Ранее в среду украинка Элина Свитолина (8) переиграла румынку Симону Халеп (5) и обеспечила себе досрочный выход в плей-офф с первого места в группе.

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В пятницу запланированы матчи заключительного тура пурпурной группы, победительница матча между Плишковой и Халеп станет второй полуфиналисткой от пурпурной группы. По сообщению пресс-службы WTA, на данный момент Андрееску официально не снялась с турнира и может провести матч заключительного тура против Свитолиной (также запланирован на пятницу).

Канадка занимает четвертое место в рейтинге WTA, на ее счету три победы на турнирах под эгидой организации (все были одержаны в этом году). Андрееску стала победительницей турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата США в 2019 году.



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27-летняя Плишкова располагается на втором месте в рейтинге WTA, на ее счету 15 побед на турнирах под эгидой организации (четыре были одержаны в этом году). Плишкова один раз выходила в финал турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата США (2016), также спортсменка дважды играла в полуфиналах — Открытого чемпионата Австралии (2019) и Франции (2017).