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00:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Надаль вышел в третий раунд «Мастерса» в Париже

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль вышел в третий раунд теннисного турнира серии «Мастерс» в Париже, призовой фонд которого превышает 5,2 миллиона евро.

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Источник: Reuters

Надаль, посеянный под вторым номером, во втором круге переиграл француза Адриана Маннарино (wild card) со счетом 7:5, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 49 минут.

Следующим соперником Надаля станет швейцарец Станислас Вавринка (16-й номер посева).

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