Надаль вышел в третий раунд «Мастерса» в Париже
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль вышел в третий раунд теннисного турнира серии «Мастерс» в Париже, призовой фонд которого превышает 5,2 миллиона евро.
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль вышел в третий раунд теннисного турнира серии «Мастерс» в Париже, призовой фонд которого превышает 5,2 миллиона евро.
Надаль, посеянный под вторым номером, во втором круге переиграл француза Адриана Маннарино (wild card) со счетом 7:5, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 49 минут.
Следующим соперником Надаля станет швейцарец Станислас Вавринка (16-й номер посева).