Хачанов выпал из топ-15. Это не спад, а возвращение к реальности

Источник: РИА "Новости"

Карен Хачанов оказался очень далек от того, чтобы защитить прошлогодний титул на «Мастерсе» в Париже, и проиграл в первом же матче — 41-й ракетке мира Яну-Леннарду Штруффу (6:7, 6:3, 5:7). Из-за этого он опустится с 8-й строчки рейтинга минимум на 16-ю.

Это поражение — вроде бы как символ провального сезона, по ходу которого россиянин проиграл почти половину матчей (25 из 52) и только на восьми турнирах прошел больше одного круга. Но когда я пытался найти конкретные причины этого провала, все свелось к одной большой, банальной и не очень-то конкретной: просто у него не получается то, что в конце прошлого года получалось.

В итоге приходится признать, что восторг, который вызывала победа Хачанова в Париже-2018, немного затуманил мысль. На том турнире Карен победил четырех теннисистов топ-10 подряд (хотя до этого у него за всю карьеру было три таких победы) и, что еще важнее, обыграл Джоковича. Еще важнее потому, что до этого одной из главных тем сезона-2018 была неспособность россиянина выйти на уровень, необходимый для борьбы с великими.

После такого выступления казалось, что Хачанов открыл в себе новое измерение и будет существовать в нем. Это впечатление оказалось ошибочным, зато натолкнуло на размышления о том, что такое прогресс и как игрок выходит на новый уровень.



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Если раскладывать этот процесс на стадии, у меня их получается три.

1. Игрок поднимает свой потолок. Например, раньше он мог играть только на 5 из 10, а потом научился играть на 7 из 10.

2. Игрок поднимает свой пол. Например, раньше в худший день он играл на 1 из 10, а потом научился не опускаться ниже 4 из 10.

3. Игрок учится стабильно сохранять обновленный диапазон. Например, раньше его выступления варьировались от 3 до 7, а потом он стал постоянно показывать уровень 6−9.

Когда человек проходит такой цикл, он делает шаг вперед в классе. С уровня топ-200 он переходит на уровень топ-100, потом топ-50, топ-20 и так далее.

Ярчайший пример такого прогресса — Даниил Медведев, который прошел подобный цикл за несколько месяцев этого сезона. Еще весной он в ужасающе плохом матче в Индиан-Уэллс проиграл Филипу Краиновичу, а сейчас почти три месяца трудно представить, как его может обыграть хоть кто-нибудь, кроме Надаля. [UPD: этот комментарий не очень хорошо пережил поражение Медведева от Шарди].

Классический пример человека, который в определенный момент застопорился и не может закончить цикл, — Ник Кириос. Он вышел на уровень топ-50, научился периодически играть на 8−9−10, но не поднял минимум и не обрел стабильность. Поэтому его болтает по полтиннику, он никак не может закрепиться в топ-20 и тем более — подобраться к топ-10.

Хачанов в этом сезоне тоже не сдулся — он скорее не надулся. Время показало, что в Париже он пробил свой потолок, но не превратил это в прогресс. Он приехал туда игроком уровня топ-20 и уехал им же.

В прошлом году у Карена была аномальная победа, в этом — аномальные поражения. Но по итогам сезона рейтинг просто отражает его реальный уровень, в сумме он оказался примерно на своем месте. И это хорошее место, топ-20 — это элита.

Кроме того, я считаю, что после этого года даже не надо переживать, что Хачанов не способен на большее. Он говорил, что тон сезону задали неудачные эксперименты с ракеткой, которые привели к серии поражений и потере уверенности к себе, — и в это легко поверить. Так что следующий год должен стать более показательным.