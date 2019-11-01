Чешка Плишкова победила Халеп и стала последней полуфиналисткой Итогового турнира WTA

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:0, 2:6, 6:4 в пользу 27-летней чешки, которая посеяна на турнире под вторым номером. 28-летняя Халеп является пятым номером посева. Эта встреча стала 11-й между спортсменками, Плишкова одержала четвертую победу.

Ранее Плишкова уступила украинке Элине Свитолиной (8) и обыграла канадку Бьянку Андрееску (4), которая из-за травмы отказалась продолжить встречу и выбыла из турнира. В пятницу Свитолина, досрочно вышедшая в плей-офф, обыграла американку Софию Кенин, заменившую Андрееску.

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Победа над Халеп позволила Плишковой выйти из группы со второго места. В полуфинале чешка встретится с австралийкой Эшли Барти (1), Свитолина сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич (7). Полуфинальные встречи пройдут 2 ноября.

В предварительном раунде восемь участниц были поделены на две группы, по две лучшие спортсменки вышли в полуфинал.