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1 ноября, источник: БЕЛТА

Дуэт Соболенко и Мертенс не прошел в полуфинал итогового турнира WTA

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс покидают итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в китайском Шэньчжэне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в матче 3-го тура Красной группы белорусско-бельгийская пара проиграла венгерско-французскому дуэту Тимея Бабош / Кристина Младенович — 6:4, 2:6, 5:10, но сохраняла шансы на второе место. Однако этого не произошло — в последнем матче этого квартета голландско-немецкий тандем Деми Схюрс и Анна-Лена Гренефельд обыграл пару из Китайского Тайбэя Латиша Чан /Хаоцин Чжан — 6:2, 6:4 и идет дальше.

Соболенко и Мертенс проиграли Бабош и Младенович в последнем матче группового этапа на итоговом турнире WTAВ заключительном матче Красной группы белорусско-бельгийская пара встречалась с победительницами прошлогоднего итогового турнира WTA венгеркой Тимеей Бабош и Кристиной Младенович из Франции и выиграла первый сет со счетом 6:4.

Таким образом, завтра в полуфиналах Тимея Бабош и Кристина Младенович сыграют с австралийско-китайским тандемом Саманта Стосур / Чжан Шуай, а Деми Схюрс и Анна-Лена Гренефельд будут соперничать с чешкой Барборой Стрыцовой и Се Шувэй из Китайского Тайбэя.

Последней полуфиналисткой одиночного разряда сегодня стала второй номер мирового рейтинга чешская теннисистка Каролина Плишкова, которая в поединке за выход в финал встретится с первой ракеткой планеты австралийка Эшли Барти. Победительница итогового турнира WTA прошлого года украинка Элина Свитолина (8-й номер мирового рейтинга) сыграет со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич (7).

Итоговый турнир WTA 2019 финиширует 3 ноября. Его общий призовой фонд составляет $14 млн.

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